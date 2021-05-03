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В Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток с государственным флагом

03.05.2021 15:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток с государственным флагом
Фото: читатель TUT.BY
По всей территории страны объявили оранжевый уровень опасности на 3 мая из-за сильного ветра. Похоже, из-за непогоды в Новой Боровой сломался флагшток, на который не так давно повесили государственный флаг, пишет TUT.BY.

Сегодня на крыше дома по улице Небесной, 1, корпус 2, в Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток, на котором крепился государственный флаг. Местные жители сообщили, что крепление починить на месте не удалось, поэтому флаг с крыши сняли люди в масках. Остальные государственные флаги на месте.

Госсимволика на крыше этой высотки страдала и раньше: не так давно флаг порвался.

В Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток с государственным флагом

Фото: читатель TUT.BY

Флаг на крыше этого дома и других в районе разместили в марте неизвестные люди в масках. Местным жителям даже предлагали скинуться на оплату охраны флага.

В уведомлении о проведении внеочередного собрания товарищества собственников сказано, что с жителей планируют брать плату за охрану флага. Целевой взнос — 4,6 рубля с квартиры в год. Годовой взнос от всего ТС за охрану флагштока и флага — 4730 рублей.

В Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток с государственным флагом

Фото: читатель TUT.BY

Этот вопрос для собственников вынесли на электронное голосование — оно пройдет с 12 по 26 мая.
 
 
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Госсимволика на крыше этой высотки страдала и раньше: не так давно флаг порвался.
 
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