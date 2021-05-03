Источник материала: UDF



Фото: читатель TUT.BY





Фото: читатель TUT.BY





Фото: читатель TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток с государственным флагом Госсимволика на крыше этой высотки страдала и раньше: не так давно флаг порвался.

Сегодня на крыше дома по улице Небесной, 1, корпус 2, в Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток, на котором крепился государственный флаг. Местные жители сообщили, что крепление починить на месте не удалось, поэтому флаг с крыши сняли люди в масках. Остальные государственные флаги на месте.Госсимволика на крыше этой высотки страдала и раньше: не так давно флаг порвался.Флаг на крыше этого дома и других в районе разместили в марте неизвестные люди в масках. Местным жителям даже предлагали скинуться на оплату охраны флага.В уведомлении о проведении внеочередного собрания товарищества собственников сказано, что с жителей планируют брать плату за охрану флага. Целевой взнос — 4,6 рубля с квартиры в год. Годовой взнос от всего ТС за охрану флагштока и флага — 4730 рублей.Этот вопрос для собственников вынесли на электронное голосование — оно пройдет с 12 по 26 мая.