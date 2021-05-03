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Бабарико: «С ужасом узнал о налоге на выезд из страны»

03.05.2021 15:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бабарико: «С ужасом узнал о налоге на выезд из страны»
Виктор Бабарико / @viktarbabarykaofficial
«С ужасом узнал о налоге на выезд из страны», — цитирует слова политзаключенного Виктора Бабарико телеграм-канал @viktarbabarykaofficial.

Как известно, в марте в Гродненской области приняли решение о платном пересечении границы на автомобиле. Водители должны платить 1 базовую величину (сейчас это 29 рублей) за каждую поездку. Нововведение начало действовать с 1 мая.

Виктор Бабарико считает, что власти «похоже, перестали думать не только о завтра, но и о сегодня», «живут по принципу: нам только ночь простоять да день продержаться».

Политзаключенный признается, что «никогда бы не поверил, что в XXI веке в центре Европы возможна такая ситуация».

«Оказывается, может быть всё что угодно», — такими словами Бабарико закончил свое сообщение на свободу из СИЗО КГБ.


Бабарико находится за решеткой с июня 2020 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и «отмывании» денег, полученных преступным путем. Он своей вины не признает. Суд длится с февраля.
 
 
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«Оказывается, может быть всё что угодно», — написал политзаключенный.
 
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