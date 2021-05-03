Источник материала: UDF



Виктор Бабарико / @viktarbabarykaofficial

@viktarbabarykaofficial

«Оказывается, может быть всё что угодно», — такими словами Бабарико закончил свое сообщение на свободу из СИЗО КГБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бабарико: «С ужасом узнал о налоге на выезд из страны» «Оказывается, может быть всё что угодно», — написал политзаключенный.

Как известно, в марте в Гродненской области приняли решение о платном пересечении границы на автомобиле. Водители должны платить 1 базовую величину (сейчас это 29 рублей) за каждую поездку. Нововведение начало действовать с 1 мая.считает, что власти «похоже, перестали думать не только о завтра, но и о сегодня», «живут по принципу: нам только ночь простоять да день продержаться».Политзаключенный признается, что «никогда бы не поверил, что в XXI веке в центре Европы возможна такая ситуация».Бабарико находится за решеткой с июня 2020 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и «отмывании» денег, полученных преступным путем. Он своей вины не признает. Суд длится с февраля.