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«Секс-бомба»: молодая жена Цекало выставила оголенную грудь

03.05.2021 15:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Секс-бомба»: молодая жена Цекало выставила оголенную грудь
Александр Цекало. Фото: Ekaterina Hmyrova/Russian Look/www.globallookpress.com
Молодая жена Александра Цекало, модель Дарина Эрвин показала фанатам эротичный кадр.

Артист и продюсер Александр Цекало в браке с симпатичной моделью уже два года. Знойная брюнетка быстро завоевала сердце яркого шоумена и оперативно обрела популярность среди россиян. Эффектная девушка регулярно делится заманчивыми кадрами в инстаграм-аккаунте, получая в ответ массу теплых слов и красочных эмодзи. Свежее фото 29-летней Дарины Эрвин произвело на пользователей Сети глубокое впечатление.

На снимке загорелая звезда сидит за столиком, держа в руке большой стакан с напитком. Девушка распахнула рубашку, оголив пикантную часть тела — фотограф заснял упругую грудь модели в крошечном бюстгальтере. Дарина Эрвин, будто флиртуя, повернула голову в сторону, оставив своему бюсту ведущее положение в кадре.

Подписчики инстаграм-аккаунта потеряли дар речи при взгляде на сексапильную жену Александра Цекало.

«Идеальная», «Как всегда улыбчивая и потрясающая», «Глаз не оторвать!», «Дарина, ты супер красотка», «Все в Вас красивое, и душа!», «Секс-бомба», — выразились поклонники яркой звезды.


Напомним, Дарина Эрвин родилась в Казахстане в 1991 году, а сейчас проживает в Америке. Этим летом девушка будет отмечать юбилей. Фанаты гадают, какой подарок приподнесет Александр Цекало любимой супруге в честь праздника.
 
 
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Артист в браке с симпатичной моделью уже два года.
 
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