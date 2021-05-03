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Во время патриотического автопробега с сопровождением ГАИ звучали сигналы клаксона. Это нарушение? (видео)

03.05.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе состоялся брифинг по вопросам правоприменительной практики новых КоАП с представителями ГУГАИ. Поднимался вопрос и о необоснованной подаче сигнала в месте проведения массового мероприятия — теперь за это могут лишить прав. А в эту субботу в сети получило распространение видео патриотического автопробега, на котором слышны сигналы клаксона.

На брифинге мы спросили представителя ГУГАИ: каким образом устанавливается «место проведения массового мероприятия» при вынесении постановления водителю?

Ответ был таким: «Этот вопрос лежит в плоскости закона о массовых мероприятиях. Место определяется из того, где происходит мероприятие. Проезжая часть, по которой двигался авто в момент нарушения, расположена около этого места. Это место известно, если мероприятие санкционировано. Если даже не санкционировано, то органы внутренних дел обычно присутствуют там в силу своих служебных обязанностей. Запрет на необоснованные сигналы распространяется на все мероприятия: как санкционированные, так и нет».

На минувших выходных в сети появилось видео, на котором можно видеть колонну грузовых и легковых автомобилей, а также БТР с госсимволикой. По информации БЕЛТА, 1 мая состоялся межрегиональный автопробег «Дорогами войны — дорогами Победы». Идея проведения мероприятия на Браславщине принадлежит руководству района, говорится в заметке.

На записи отчетливо слышно как минимум четыре разных сигнала клаксона. При этом в ролике заметно, что колонну сопровождало как минимум два патрульных автомобиля: из Миор и Браслава, судя по бортовым надписям.

Автопробег подходит под определение «демонстрация» из Закона о массовых мероприятиях в РБ. Таковой называется «организованное массовое движение группы граждан по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), в том числе с использованием автотранспортных средств и иных средств передвижения, в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или публичного выражения своих общественно-политических настроений либо протеста с использованием плакатов, транспарантов и иных средств».

Обоснованно можно жать на клаксон для предотвращения ДТП в населенном пункте или для предупреждения об обгоне вне населенного пункта (согласно п. 172 ПДД). Ни одного, ни второго со стороны участников автопробега на видео нет. Является ли это нарушением с учетом того, что в ГУГАИ заверяют, что «запрет распространяется на все мероприятия: как санкционированные, так и нет»? Этот вопрос стоило бы задать представителям ОВД, присутствовавшим на автопробеге.

За нарушение правил подачи сигнала в нарушение правил в месте проведения массового мероприятия грозит штраф до 10 б. в. с лишением прав до года или без лишения (18.13.4 КоАП).

 
 
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На прошлой неделе состоялся брифинг по вопросам правоприменительной практики новых КоАП с представителями ГУГАИ. Поднимался вопрос и о необоснованной подаче...
 
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