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Представились следователями, сказали брать кредиты мечеными деньгами в рамках спецоперации. Минус 67 000 рублей
Источник материала: Onliner
Гомельчанка вместе с мужем стала жертвой мошенников, которые представились сперва банковскими сотрудниками, а потом и работниками следственных органов. Женщину уговорили участвовать в спецоперации, чтобы задержать злоумышленников. Для чего ей пришлось брать кредиты якобы мечеными деньгами.
О новой схеме работы мошенников
Женщине позвонил человек, который представился следователем. Он сбросил ей фотографию своего удостоверения. Гомельчанка поверила и начала следовать инструкциям: обошла несколько финансовых учреждений, где брала кредиты на максимально возможные суммы. Ее убедили, что все выдаваемые ей деньги являются мечеными и используются в спецоперации.
Затем женщина перевела все взятые деньги на счет одного из белорусских банков. К этому добавила сбережения мужа, которые тот хранил в валюте. Общим счетом мошенники получили 67 000 рублей за четыре дня «спецоперации».
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Представились следователями, сказали брать кредиты мечеными деньгами в рамках спецоперации. Минус 67 000 рублей
Гомельчанка вместе с мужем стала жертвой мошенников, которые представились сперва банковскими сотрудниками, а потом и работниками следственных органов. Женщину...
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