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Представились следователями, сказали брать кредиты мечеными деньгами в рамках спецоперации. Минус 67 000 рублей

03.05.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гомельчанка вместе с мужем стала жертвой мошенников, которые представились сперва банковскими сотрудниками, а потом и работниками следственных органов. Женщину уговорили участвовать в спецоперации, чтобы задержать злоумышленников. Для чего ей пришлось брать кредиты якобы мечеными деньгами.

О новой схеме работы мошенников рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Гомельчанке позвонили неизвестные, которые представились банковскими сотрудниками. Ошарашили новостью, что ее интернет-банкинг взломан и некто пытается оформить кредиты на ее имя. Это стало известно службе безопасности банка, которая якобы подключила правоохранителей.

Женщине позвонил человек, который представился следователем. Он сбросил ей фотографию своего удостоверения. Гомельчанка поверила и начала следовать инструкциям: обошла несколько финансовых учреждений, где брала кредиты на максимально возможные суммы. Ее убедили, что все выдаваемые ей деньги являются мечеными и используются в спецоперации.

Затем женщина перевела все взятые деньги на счет одного из белорусских банков. К этому добавила сбережения мужа, которые тот хранил в валюте. Общим счетом мошенники получили 67 000 рублей за четыре дня «спецоперации».

 
Теги: Новости
 
 
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Гомельчанка вместе с мужем стала жертвой мошенников, которые представились сперва банковскими сотрудниками, а потом и работниками следственных органов. Женщину...
 
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