Очень тихие соседи. В Санкт-Петербурге построили высотки почти вплотную к кладбищу

Источник материала: Onliner

Нехватка места для строительства порождает странных монстров. И не только в плане архитектуры. Жадные до денег девелоперы стараются вщемить многоэтажки в любой просвет. Жилой комплекс, построенный прямо на границе с московской свалкой, мы уже видели. Теперь настало время перенестись в Санкт-Петербург и насладиться другими, но не менее впечатляющими видами.





Из окон своих дорогих квартир новоселы могут любоваться... кладбищем. Вообще, соседство жилых домов и кладбищ — не такая уж и редкость: города разрастаются, поглощая все, что раньше находилось на окраине. Не устраивать же огромную «зону отселения» из-за этого. Главный вопрос заключается в том, насколько близко будут находиться друг от друга живые и мертвые. А в данном случае расстояние между фасадом высотки и крайними рядами могил такое, что, кажется, обитатели первых этажей будут наизусть знать имена, фамилии и даты рождения и смерти погребенных.

Спорная для многих застройка появилась в Санкт-Петербурге, «облюбован» кусок земли возле Серафимовского кладбища. Вот что пишет о своем проекте застройщик: «ArtLine объединит пять жилых корпусов по 11 этажей с подземными паркингами, два апарт-отеля по 12 этажей, детский сад и многоуровневый наземный паркинг. Динамичная архитектура проекта притягивает взгляд, а фасады выполнены в смелых фиолетовом, лазурном и желтом цветах. Каждый дом возводится с применением навесного вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом, а остекление имеет специальное солнцезащитное покрытие».



Фото setlgroup.ru

Звучит неплохо, а что насчет расположения ЖК? «Возводится на Торфяной дороге, в шаговой доступности от метро „Старая Деревня“. Въезд на ЗСД находится в 5 минутах езды — это скоростная дорога на юг города и Васильевский остров. Выезд на КАД — в 15 минутах. Прогулка до ЦПКиО на Елагином острове займет около 15 минут, а до парка 300-летия Петербурга можно быстро добраться на маршрутке», — подробно расписывает прелести локации застройщик, избегая упоминания кладбища.

А что о проекте думают собственники и те, кто только присматривается к покупке квартиры? Вот несколько выдержек с форума.

«Достойный ЖК в хорошем районе. Кладбище впечатления совершенно не портит! Тем более застройщик обязался построить живую изгородь между кладбищем и ЖК! Пусть тролли курят в сторонке», — считает Владимир.

«Если начинать говорить о могилах, то весь Питер построен на костях. Во всех европейских странах кладбища располагаются близко к жилью. Они считаются своего рода парками. Там гуляют с детьми, прохаживаются гуляющие. Как говорится, мертвых бояться не надо, бояться надо живых и злобных. А в целом согласна, одна из толковых застроек на севере. И не производит ощущения муравейника», — излагает свои мысли Татьяна.

«ЖК привлекает внимание. Смотрится современно, даже разбавляет Торфяную. Застройщик построил в квартале детский садик и начальную школу, что огромный плюс, конечно, в наше время. По дизайнерскому оформлению фасад сделали под стиль ЖК. Вся инфраструктура под боком. Пешком до Елагина можно дойти за минут 20, а до метро — минут 7. Засекали сами», — откровенничает Настя.



Фото setlgroup.ru

Фото setlgroup.ru

Фото setlgroup.ru

Но естественно, нашлись и те, кто категорически не приемлет близкого соседства с кладбищем.

«Кто хочет тут купить квартиру, подумайте, что ваши дети будут играть у кладбища на могилах, которые вплотную соседствуют с садиком, а кладбище будет расширяться, и никакие посаженные „кустарники“, о которых просят и ноют родители, не спасут. Да, близость метро, но жить на кладбище с аурой смертных — это хуже, чем на промзоне», — написал человек с ником Горькая правда.

«Хотелось бы поднять вопрос экологии. На этом кладбище хоронят военных специалистов и подводников с севера после аварий ядерных реакторах и атомных подводных лодках после аварий. Человеческое тело впитывает радиацию как губка и потом долгие десятилетия выделяет. Не просто так при советской власти вблизи этого кладбища не строили жилых домов, здесь была сплошная промзона и несколько военных частей», — переживает Степан.

«Ну что сказать, дом на кладбище... И как бы ни распинались жители сего ЖК, это жесть! Понятно, что застройщику вообще наплевать на все, но сами люди-то? Или все равно, лишь бы в Питер? Даже спорить с обладателями сего жилища не хочется. И да, я не завидую, как тут орут многие. Если не учитывать местоположение, то выглядит прилично. Близость метро. Ну и опять же — тихо... как на кладбище», — приводит свои аргументы Алена.



Фото setlgroup.ru

Что касается цен, то одна из самых дешевых квартир в готовом доме — 21-метровая студия, и продается она примерно за $63 000 по курсу. В эту сумму уже включена отделка скромного по метражу помещения. Отремонтированную застройщиком просторную 83-метровую трешку готовы отдать почти за $215 000. Как видим, цены совсем не бросовые.

А как бы вы отнеслись к такому близкому соседству с кладбищем? Купили бы квартиру со специфическим видом?

Вы бы купили квартиру в доме, расположенном к кладбищу настолько близко?

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