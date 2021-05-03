Пришел в магазин, взял товар, деньги оставил на кассе, но продавец вызвал милицию. Почему?

Источник материала: Onliner

Все дело в маске, которой у клиента не было на момент оплаты товара, - об этом инциденте сообщает «Кур'ер». Дело было в магазине «5-й элемент» в Слуцке две недели назад. Посетителю отказали в обслуживании, и он решил забрать товар, оставив деньги кассиру. Но чек продавцы пробивать не спешили, так как боялись, что их оштрафуют за обслуживание «безмасочника». Как только покупатель стал уходить с товаром — нажали тревожную кнопку, а рольставни на входе в торговое помещение стали опускаться.

—У вас попытка хищения, — сообщил сотрудник магазина покупателю. Но мужчина без маски стоял на своем и потребовал оснований, по которым ему отказано в обслуживании.

Спор так и продолжался бы до бесконечности, если б другой человек в маске не вызвался помочь. Он взял деньги у покупателя, на них приобрел товар с чеком и отдал ему. После этого, по словам сотрудников магазина, милиция уехала.

Позже в беседе с корреспондентом «Кур'ера» представитель магазина сказала: «Мы не имели права обслуживать клиента без маски. Он представляет угрозу для других посетителей».

Юрист: однозначного ответа на этот вопрос нет

С привыканием к пандемии все чаще возникают споры на кассах магазинов. Мы узнали у юриста Татьяны Ревинской, законен ли отказ в обслуживании клиента без маски и что делать, если маски с собой нет, а лишних 60 копеек тратить не хочется.

— Мнения среди юристов по поводу этого вопроса разнятся, кто-то однозначно уверен, что отказ покупателю в обслуживании неправомерен. Так как согласно ГК отсутствие СИЗ не является основанием при отказе в заключении публичного договора. В то же время действует решение Мингорисполкома №1069, согласно которому разработан Комплексный план, пункт 26 которого гласит: «Обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска) при посещении объектов (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности г. Минска (магазины, торговые центры, объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, учреждения образования, социального обслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, развлекательные центры, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, автомобили такси, метрополитен и прочие объекты)».

Надо отметить, что в п. 26 Комплексного плана прямо не указано, кто именно должен использовать СИЗ при посещении объекта, также там не указана обязанность продавца обеспечить покупателя СИЗ, он вправе предложить покупателю приобрести СИЗ или предоставить ему такое средство при посещении торгового объекта бесплатно либо призвать покупателя к пониманию и надлежащему соблюдению масочного режима.

Следует обратить внимание, что положения статей 28, 29 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязывают граждан соблюдать законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, участвовать в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий и заботиться о состоянии своего здоровья и здоровья своих детей.

И, хотя в законодательстве нет прямых норм, предусматривающих ответственность граждан за нарушение масочного режима (за исключением лиц, находящихся на самоизоляции, — ст. 17.5 КоАП, вступившего в силу с 01.03.2021), гражданам следует соблюдать меры предосторожности и подчиняться существующим нормативным предписаниям независимо от своего отношения к ним.