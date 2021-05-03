Погода в областных центрах Беларуси 3 по 9 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Май начинается с дождливой и прохладной погоды. Чего ждать в ближайшее время от небесной канцелярии, в программе «Метеогид» рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник пройдут дожди различной степени интенсивности. Ветер западный порывистый, а временами сильный порывистый. В ночные часы столбики термометров покажут +3…+10°C, в дневные – +3…+11°C.

Во вторник и среду станет меньше облаков и осадков. Лишь местами прогнозируются кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Ночью будет от 0°C до +6°C, днем во вторник +8…+12°C, в среду – до +16°C.

Во второй половине неделе по-прежнему будет дождливо, но чуть потеплеет. Ветер северо-восточный умеренный, временами порывистый. Ночью +3…+9°C. Днем в четверг воздух прогреется до +18°C по югу, в пятницу – до +21°C.

В выходные дни влияние на метеоусловия станут оказывать влажные атмосферные фронты от циклона с центром над северными морями. Днем в субботу от +5°C по западу до +21°C по юго-востоку, в воскресенье до +11°C.

Подробный прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!





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