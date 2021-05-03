Ракурс все решает! 7 фотографий, которые заставят вас рассмеяться

Источник материала: ОНТ

Секрет удачной фотографии – правильный ракурс и умение поймать нужный момент. Можно потратить несколько часов, но так и не сделать необычный снимок. А можно выбрать нужный ракурс, вовремя нажать на кнопку спуска затвора камеры – и забавный кадр готов. Предлагаем подборку снимков, которые точно поднимут вам настроение.

«Наша камера наблюдения запечатлела птицу в момент полета таким образом, словно она сидит на кузнице моего отца»

© Irolden-_- / Reddit





«Мой пушистик любит, когда его выгуливают на поводке. Это рев счастья»









«Собакодочка»









«Моя дочь нашла палку, похожую на голову верблюда»









«Это дерево похоже на брокколи»









«Мой офисный кактус выглядит так, словно он бьет кулаками о стену на моем рабочем месте»









«Я случайно взял не тот объектив, когда делал снимок своей собаки»











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