Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице»

Источник материала: ОНТ

На 85-м году жизни умер украинский актер и режиссер Жан Мельников. Об этом его сын Андрей Мельников сообщил на своей странице в Facebook.

Актер ушел из жизни 2 мая вечером. Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

Фото: Facebook.com

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