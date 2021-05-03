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Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице»
Источник материала: ОНТ
На 85-м году жизни умер украинский актер и режиссер Жан Мельников. Об этом его сын Андрей Мельников
Актер ушел из жизни 2 мая вечером. Что стало причиной смерти, пока не сообщается.
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На 85-м году жизни умер украинский актер и режиссер Жан Мельников. Об этом его сын Андрей Мельников сообщил на своей странице в Facebook. Актер ушел из жизни 2 мая...
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