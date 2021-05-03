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Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам
Источник материала: ОНТ
Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам-участникам Евросоюза открыть въезд для вакцинированных туристов. Об этом говорится в заявлении ЕК,
Причем рекомендуют открыть въезд не только для тех, кто вакцинировался препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств, но и Всемирной организацией здравоохранения.
При этом страны ЕС самостоятельно определяют порядок пересечения границ. ЕК может только давать рекомендации в этой сфере.
Фото: ont.by
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Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам-участникам Евросоюза открыть въезд для вакцинированных туристов. Об этом говорится в заявлении...
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