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Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам

03.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам

Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам-участникам Евросоюза открыть въезд для вакцинированных туристов. Об этом говорится в заявлении ЕК, передает БЕЛТА.

Причем рекомендуют открыть въезд не только для тех, кто вакцинировался препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств, но и Всемирной организацией здравоохранения.

При этом страны ЕС самостоятельно определяют порядок пересечения границ. ЕК может только давать рекомендации в этой сфере.

Фото: ont.by

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Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам-участникам Евросоюза открыть въезд для вакцинированных туристов. Об этом говорится в заявлении...
 
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