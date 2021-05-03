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Кошка упала с подоконника второго этажа и напугала всех (ВИДЕО)

03.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка упала с подоконника второго этажа и напугала всех (ВИДЕО)

Видео, в котором кошка падает с подоконника, опубликовал ridus.ru.

Серая кошка показала всем на собственном примере, что отдых на подоконнике на втором этаже – не лучшая идея. На видео хозяйка кошки случайно успела запечатлеть ее падение. Пушистая питомица, к счастью, отделалась легким испугом.

Видео стало вирусным и набрало более 5 млн просмотров.

Комментаторов напугал неожиданный полет кошки с подоконника: «Ну вот и осталось у неё восемь жизней», «Вы бы не снимали, а кису спасали!», «Моя упала как-то с пятого этажа, и все было отлично», «У меня сердечный приступ чуть не случился», – писали пользователи Сети. 

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором кошка падает с подоконника, опубликовал ridus.ru. Серая кошка показала всем на собственном примере, что отдых на подоконнике на втором этаже – не...
 
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