Диагностика проблем щитовидной железы: какие обследования нужно пройти?

Источник материала: ОНТ

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов рассказал в программе «Наше утро» на ОНТ о диагностике проблем щитовидной железы.

Щитовидная железа участвует в обеспечении работы основных систем организма – сердечно-сосудистой, репродуктивной, головного мозга. Утомляемость, вялость, раздражительность, апатия, повышенная ломкость волос и ногтей, колебания веса могут свидетельствовать о дисфункции щитовидной железы. Главным показателем работы данного органа является выработка гормонов.

Основными проблемами щитовидной железы являются недостаток или переизбыток гормонов, нарушения кальциевого обмена. Обследование включает в себя консультацию эндокринолога, ультразвуковую диагностику, контроль гормонов, а также контроль за изменением содержания сахара в организме. При подозрении на более серьезную проблему пациенту назначается пункция щитовидной железы.





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