Это не работает! 5 популярных приемов, которые на самом деле не спасают вас от микробов

Источник материала: ОНТ

Чтобы защититься от микробов, мы часто прибегаем к маленьким хитростям – используем влажные салфетки, прикасаемся к поверхностям через одежду. Однако на деле многие из этих лайфхаков не работают. Разбираемся, какие именно и почему.

Нажимать на кнопки в лифте костяшками пальцев

Казалось бы, это защищает руки от микробов. Но есть важный нюанс: с костяшек пальцев бактерии и грязь могут попасть на ладони и лицо. Например, когда человек переплетает пальцы, трет глаза или подпирает подбородок.

Решение проблемы: нажимать кнопки с помощью салфетки (которую потом следует выбросить) либо пальцами, а придя домой или на работу – вымыть руки.

Трогать дверные ручки через рукав

Создание барьера между кожей и грязной поверхностью – правильная мысль. Но не стоит использовать для этого свою одежду. Если открыть дверь через рукав, на него попадут микроорганизмы с дверной ручки, а уже с одежды – на руки, лицо, шею, волосы и так далее.

Решение проблемы: использовать сложенную в несколько раз салфетку, которую нужно сразу же выбросить. Или открыть дверь руками, а затем обработать их антисептиком и вымыть при первой возможности.

Использовать антисептик вместо мытья рук

Санитайзер – необходимая вещь при ее правильном использовании. Первое, о чем следует помнить, – антисептики не заменяют воду и мыло. На чистых поверхностях они гораздо эффективнее, нежели на грязных . После использования санитайзера многие допускают ключевую ошибку – трогают руками лицо и волосы, помогая микробам попасть в организм.

Решение проблемы: если нет возможности вымыть руки, сначала нужно протереть их влажной салфеткой и только после этого наносить антисептик. После его использования стараться не прикасаться к лицу и волосам.

Вытирать поверхности антибактериальной салфеткой

Этот прием эффективен только в одном случае – для каждой поверхности используется новая салфетка. Если вытирать разные поверхности одной и той же салфеткой, грязь будет переноситься с одного предмета на другой.

Решение проблемы: вытирать все вещи разными салфетками.

Использовать правило 5 секунд

Еда, которая упала на пол и пролежала там не больше 5 секунд, пригодна для употребления. Это миф! Микробам хватит буквально секунды, чтобы закрепиться на упавшем яблоке или куске хлеба, говорят результаты исследований.

Решение проблемы: вымыть упавшую еду, а если этого нельзя сделать – выбросить.

ФОТО: freepik

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