Костевич рассказала об изменениях в Трудовом кодексе: выходной для диспансеризации, смешанный режим работы

Источник материала: ОНТ

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что в Беларуси для прохождения диспансеризации планируют предоставлять оплачиваемый выходной, пишет БЕЛТА.

Другие новации, которые планируют включить в Трудовой кодекс, - расширение социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей и смешанный режим работы.

Костевич также отметила, что возможность дистанционной занятости была ранее закреплена Трудовым кодексом и сейчас, когда пришла пандемия, это оказалось актуальным.

Кроме того, министр пояснила, что такое смешанная работа. Это когда, три дня в неделю, например, человек работает в офисе, а два дня - дистанционно, или полдня выполняет свои функции в офисе и полдня дистанционно. Такие вопросы будут прорабатываться.

А еще для многодетных предлагается сократить рабочее время – сократить рабочий день на час или дать один свободный от работы день.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram