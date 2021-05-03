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Костевич рассказала об изменениях в Трудовом кодексе: выходной для диспансеризации, смешанный режим работы

03.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Костевич рассказала об изменениях в Трудовом кодексе: выходной для диспансеризации, смешанный режим работы

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что в Беларуси для прохождения диспансеризации планируют предоставлять оплачиваемый выходной, пишет БЕЛТА.

Другие новации, которые планируют включить в Трудовой кодекс, - расширение социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей и смешанный режим работы.

Костевич также отметила, что возможность дистанционной занятости была ранее закреплена Трудовым кодексом и сейчас, когда пришла пандемия, это оказалось актуальным. 

Кроме того, министр пояснила, что такое смешанная работа. Это когда, три дня в неделю, например, человек работает в офисе, а два дня - дистанционно, или полдня выполняет свои функции в офисе и полдня дистанционно. Такие вопросы будут прорабатываться.

А еще для многодетных предлагается сократить рабочее время – сократить рабочий день на час или дать один свободный от работы день.

Фото: БЕЛТА

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что в Беларуси для прохождения диспансеризации планируют...
 
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