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Костевич рассказала об изменениях в Трудовом кодексе: выходной для диспансеризации, смешанный режим работы
Источник материала: ОНТ
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что в Беларуси для прохождения диспансеризации планируют предоставлять оплачиваемый выходной,
Другие новации, которые планируют включить в Трудовой кодекс, - расширение социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей и смешанный режим работы.
Костевич также отметила, что возможность дистанционной занятости была ранее закреплена Трудовым кодексом и сейчас, когда пришла пандемия, это оказалось актуальным.
Кроме того, министр пояснила, что такое смешанная работа. Это когда, три дня в неделю, например, человек работает в офисе, а два дня - дистанционно, или полдня выполняет свои функции в офисе и полдня дистанционно. Такие вопросы будут прорабатываться.
А еще для многодетных предлагается сократить рабочее время – сократить рабочий день на час или дать один свободный от работы день.
Фото: БЕЛТА
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Костевич рассказала об изменениях в Трудовом кодексе: выходной для диспансеризации, смешанный режим работы
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала, что в Беларуси для прохождения диспансеризации планируют...
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