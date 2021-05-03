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Военные устроили торжественный марш для участника Великой Отечественной войны в Витебске

03.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные устроили торжественный марш для участника Великой Отечественной войны в ВитебскеВитебске" class="one-news__figure-img">

Торжественный марш, поздравления и слова благодарности от военных и соседей. Участнику Великой Отечественной войны в Витебске 3 мая устроили праздник прямо во дворе его дома. 


Фёдору Миновичу Лисовскому 101 год. В 1939 году его призвали в армию, а дальше началась война. Он встретил врага под Москвой, затем был и Севастополь, и освобождение Польши, взятие Кёнигсберга и наконец – Берлин. 

Для него прозвучала и знаменитая песня «День Победы», и гимн 103-й воздушно-десантной бригады. Ветерану в преклонном возрасте сложно бывать на торжествах, но прохождение маршем он принимал стоя. 

В областном центре сейчас живут около 160 ветеранов Великой Отечественной войны, пятерым из них сто и больше лет. 

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Теги: Витебск
 
 
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Торжественный марш, поздравления и слова благодарности от военных и соседей. Участнику Великой Отечественной войны в Витебске 3 мая устроили праздник прямо во...
 
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