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Телефонные мошенники «развели» женщину на 17 тыс. рублей
Источник материала: ОНТ
Женщина из Орши лишилась более 17 тыс. рублей после звонка мошенников – якобы работников банка,
Женщине позвонили в мессенджере, собеседник сказал, что он – сотрудник банка и что на имя женщины кто-то в четырех банках оформил кредит. В мессенджер ей прислали отсканированный документ с печатями и подписями в подтверждение.
Ее убедили в указанных финансовых учреждениях переоформить кредиты, а деньги положить «для сохранности» на «страховой счет», который дали ей мошенники. Женщина перевела 17,2 тыс. руб., а потом поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.
Возбуждено уголовное дело.
Фото:скриншот из видео УВД Витебского облисполкома
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Женщина из Орши лишилась более 17 тыс. рублей после звонка мошенников – якобы работников банка, сообщает МВД. Женщине позвонили в мессенджере, собеседник сказал,...
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