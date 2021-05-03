Телефонные мошенники «развели» женщину на 17 тыс. рублей

Источник материала: ОНТ

Женщина из Орши лишилась более 17 тыс. рублей после звонка мошенников – якобы работников банка, сообщает МВД.

Женщине позвонили в мессенджере, собеседник сказал, что он – сотрудник банка и что на имя женщины кто-то в четырех банках оформил кредит. В мессенджер ей прислали отсканированный документ с печатями и подписями в подтверждение.

Ее убедили в указанных финансовых учреждениях переоформить кредиты, а деньги положить «для сохранности» на «страховой счет», который дали ей мошенники. Женщина перевела 17,2 тыс. руб., а потом поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело.



В милиции напоминают, что работники банков не звонят клиентам через мессенджеры и не узнают таким образом личную информацию.

Фото:скриншот из видео УВД Витебского облисполкома

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