Питерский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» в чемпионате России по футболу

Источник материала: ОНТ

В российской премьер-лиге известен победитель – третий год подряд золотые медали достаются питерскому «Зениту».

В матче 28 тура команда из Санкт-Петербурга встречалась со своим принципиальным и главным соперником – московским «Локомотивом» и в буквальном смысле слова разгромила его – 6:1. Открыл счет в матче бразильский легионер «Зенита» Малком, три мяча в воротах москвичей записал в актив лучший бомбардир российского первенства Сердар Азмун, дубль оформил Артем Дзюба.

Это поражение стало для москвичей крупнейшим в истории российских чемпионатов. А «Зенит» тем временем выиграл третье золото подряд под руководством Сергея Семака и восьмое в истории клуба (7 раз питерцы становились чемпионом России и один раз выигрывали чемпионат СССР).

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