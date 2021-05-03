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Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла последний матч квалификации к чемпионату Европы-2022
Источник материала: ОНТ
Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла последний матч квалификации к чемпионату Европы-2022.
На домашней площадке белорусские гандболисты с преимуществом в четыре мяча были сильнее сборной Латвии – 30:26. Этот матч был скорее формальным: белорусы досрочно обеспечили себе первое место в своей квалификационной группе и вышли в финальную стадию Чемпионата Европы. Решающий раунд турнира в 2022 году примут Венгрия и Словакия.
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Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла последний матч квалификации к чемпионату Европы-2022. На домашней площадке белорусские гандболисты с преимуществом...
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