Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла последний матч квалификации к чемпионату Европы-2022.

На домашней площадке белорусские гандболисты с преимуществом в четыре мяча были сильнее сборной Латвии – 30:26. Этот матч был скорее формальным: белорусы досрочно обеспечили себе первое место в своей квалификационной группе и вышли в финальную стадию Чемпионата Европы. Решающий раунд турнира в 2022 году примут Венгрия и Словакия.

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