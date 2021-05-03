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В Израиле продолжается противостояние полиции и палестинских демонстрантов

03.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Израиле продолжается противостояние полиции и палестинских демонстрантов

В Израиле продолжается противостояние полиции и палестинских демонстрантов. 


Силовики накануне попытались разогнать сидячую забастовку в Иерусалиме. Её проводили местные жители, которые не хотят выселяться из своих домов. Окружной суд города постановил, что минимум шесть семей должны съехать. Палестинцы должны уступить эту землю еврейским поселенцам. Это давний спор, за территорию борьба идёт уже полстолетия.

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В Израиле продолжается противостояние полиции и палестинских демонстрантов.  Силовики накануне попытались разогнать сидячую забастовку в Иерусалиме. Её...
 
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