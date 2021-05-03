Протесты в Колумбии: погибли более 20 человек

Источник материала: ОНТ

В Колумбии больше 20 человек погибли, свыше двухсот полицейских ранены. Протесты против налоговой реформы в стране продолжаются с прошлой недели. Больше всего пострадавших – в Боготе.





Ночью колумбийская полиция разгоняла демонстрантов водомётами, применялся слезоточивый газ. Из-за вандализма и беспорядков в колумбийские города введены войска.

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