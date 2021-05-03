|
Белорусский лыжник Виктор Кононов дисквалифицирован на два года за мельдоний
Источник материала: Партизан
Белорусский лыжник Виктор Кононов дисквалифицирован на два года за применение запрещенных веществ.
В пробе спортсмена обнаружили мельдоний. Кононов не сможет участвовать в соревнованиях с 18.01.2021 по 17.01.2023, сообщает сайт НАДА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лыжник Виктор Кононов дисквалифицирован на два года за применение запрещенных веществ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)