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Ветер валит деревья, есть поврежденные авто

03.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В некоторых населенных пунктах Беларуси ветер повредил конструкции и вызвал падение деревьев, в том числе в Минске.




Так, по сообщению МЧС Минска, сегодня, 3 мая, спасатели четыре раза выезжали, чтобы оказать помощь по распиловке деревьев, упавших на проезжую часть и автомобили. К примеру, на Долгобродской, 18/ 1, была угроза падения на проезжую части аварийного дерева, его спилили.

А на улице Громова, 40, дерево упало на автомобиль. Дерево также распилили.

"Ветер стихнет к концу дня. Если вы видите, что кому-то угрожает опасность, набирайте телефон МЧС 101 или 112. И конечно же, держитесь вдали от неустойчивых конструкций", – предупредили в МЧС.

Между тем по прогнозам синоптиков сильный ветер (до 15-20 м/с) сохранится и 4 мая.
 
Теги: Минск
 
 
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В некоторых населенных пунктах Беларуси ветер повредил конструкции и вызвал падение деревьев, в том числе в Минске.
 
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