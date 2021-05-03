Шокирующая история: пристегнули ремнем труп и привезли из России в милицию Черикова





17 октября прошлого года камеры видеонаблюдения на здании райотдела Чериковского РОВД зафиксировали, как на парковку перед райотделом въезжает автомобиль Mercedes-Benz. В автомобиле, как выяснилось, находился страшный груз...





Приехавшие в автомобиле пытались представить, будто бы 40-летний мужчина, житель Черикова, по пути из России умер. Но, как выяснилось, его убили в России и уже мертвого погрузили в авто и привезли в Беларусь. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.





По данным следствия, осенью прошлого года потерпевший и трое его знакомых находились в России, где производили ремонтно-строительные работы. Вечером 16 октября после употребления спиртных напитков между потерпевшим и одним из 44-летних работников возникла ссора, в результате которой последний нанес мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в голову, и оставил в комнате.

Через некоторое время мужчину обнаружили в бессознательном состоянии. Обвиняемый вместе с еще одним 39-летним работником отнес его в санузел и принялся оказывать неотложную помощь, однако потерпевший в сознание так и не пришел. Осознав, что мужчина, скорее всего, скончался, они разбудили четвертого работника (ему 33 года), сообщили о случившемся, полагая, что состояние потерпевшего связано с отравлением алкоголем, и совместно приняли решение возвращаться домой. Потерпевшему надели обувь, усадили в машину и пристегнули ремнем, чтобы в поездке окружающие думали, что он спит.





При возвращении в Беларусь мужчины сразу направились в Чериковское отделение милиции. Сотрудникам милиции они пояснили, что по дороге из России после употребления спиртных напитков скончался во сне их знакомый.





Результаты экспертизы показали, что потерпевший умер от причиненных ему тяжких телесных повреждений. По подозрению в совершении преступления все трое были задержаны. Для установления обстоятельств произошедшего следователи допросили подозреваемых и свидетелей, провели очные ставки, следственные эксперименты, многочисленные осмотры и выемки.





На протяжении всего следствия обвиняемый, избивший потерпевшего, менял показания касательно своего участия в совершенном преступлении, пытаясь оговорить 39-летнего знакомого. Однако в ходе следствия было установлено, что последний непричастен к избиению потерпевшего.





Экспертными исследованиями подтвердилась попытка 44-летнего обвиняемого оказать неотложную помощь погибшему. По результатам расследования мужчине предъявлено винение по ч.3 ст.147 "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего" УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





В отношении родного брата обвиняемого уголовное преследование прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. По материалам уголовного дела в момент избиения потерпевшего он спал и не был осведомлен о насильственном характере смерти последнего, а также о причастности к преступлению брата.





В ходе расследования уголовного дела установлено, что 39-летний мужчина знал о том, что 44-летний обвиняемый причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, при этом не сообщил об этом в милицию, а также умолчал об этом при проведении с ним следственных действий. В том числе следователями установлено, что мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.





По результатам расследования ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.406 "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении, о достоверно известном лице, совершившем это преступление и о месте нахождения такого лица" и ч.1 ст.174 "Уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей" Уголовного кодекса. В отношении мужчины применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.