Скоро она может захватить лидерство в мировой «фигурке». А ведь этой россиянке всего 16

Источник материала: Tut.by

Александра Трусова — одно из главных открытий российского фигурного катания последних лет. Она первой в истории женской «фигурки» исполнила на соревнованиях тяжелейшие четверные прыжки — лутц, тулуп и флип. В 15 лет россиянка установила два мировых рекорда. В 16 стала бронзовым призером чемпионата мира. За нее борются топовые тренеры — на днях Трусова вернулась от Плющенко в группу Тутберидзе, где начинала становление как фигуристка мирового класса. Что за 16-летняя спортсменка переписывает историю женской «фигурки» и все выше задирает планку — в материале SPORT.TUT.BY.



Источник: instagram.com/trusova_ismylife/

Переехала из Рязани в Москву, стала королевой прыжков, а кумир — Медведева

Александра Трусова родилась в Рязани, но уже в 9 лет переехала в Москву, где начала серьезно заниматься фигурным катанием в группе Этери Тутберидзе.

— В Рязани у нас была одна тренировка на льду, никакого зала или хореографии, — рассказывала в интервью Саша.

В Москве ее распорядок изменился: минимум три часа занятий на льду и два с половиной — в зале.

— Раньше уставала, но потом привыкла, — комментировала такой режим спортсменка.



Фото из инстаграма Александры Трусовой

На вопрос, за что Трусова полюбила фигурное катание, она предсказуемо отвечала :

— Самое любимое, конечно, прыжки. Но полюбила я фигурное катание не только за них. Мне очень нравится находиться на льду, и особенно мне нравятся соревнования — когда выходишь на лед, чувствуешь поддержку. Это незабываемые ощущения. Мне очень нравится выступать.

Именно в прыжках 16-летнюю Александру Трусову уже называют королевой. Ей принадлежит несколько мировых рекордов по прыжковой части. Например, россиянка стала первой фигуристкой, исполнившей в одной программе три четверных.



Источник: instagram.com/trusova_ismylife/

— Я не бесстрашная, я не боюсь только четверные прыгать, а так я много чего в жизни боюсь, — отшучивалась россиянка.

Своим примером в «фигурке» Трусова называет Евгению Медведеву, с которой начинала тренироваться на одном льду в Москве.

— Когда Женя была в группе, она всегда мне подсказывала по прыжкам, говорила, что надо всегда работать, неважно устала или не устала, надо находить в себе силы.

В поисках совершенства ушла к Плющенко и выиграла бронзу ЧМ



Фото из инстаграма Александры Трусовой

Александра рано заставила говорить о себе спортивный мир, поэтому времени на жизнь обычного подростка у Трусовой не так уж и много. Школа в графике фигуристки — только один раз в неделю.

— Учителя мне помогают, проводят индивидуальные занятия по предметам, по которым буду сдавать экзамены. Все остальные предметы учу дома и делаю потом задания, — рассказывала Саша. — Учусь хорошо: четверки, пятерки. Тройки были, но не за четверть, наверное. Я идеалистка, но это только в фигурном катании.

Это одна из причин, по которой летом 2020 года Александра Трусова решила сменить тренера и перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Она планировала, что в «Ангелах Плющенко» начнет больше работать над скольжениями, вращениями и артистизмом.



Источник: instagram.com/trusova_ismylife/

А еще рассчитывала, что станет главным бриллиантом в тренерской группе олимпийского чемпиона — поговаривали, что в звездной команде Тутберидзе Трусовой не хватало внимания и ощущения лидерства.

— Хочу кататься намного лучше и чище, чем в прошлом сезоне, — декларировала цели Александра.

Этери Тутберидзе, которая вывела Трусову на мировой помост, называла такой переход не иначе, как предательство.

На чемпионат мира — 2021 в Стокгольм Трусова и Плющенко привезли яркие и безумно сложные программы. Но короткую Александра завалила: заняла лишь 12-е место по итогам первого соревновательного дня. Зато в произвольной россиянка пошла ва-банк и заявила аж пять четверных прыжков.



Источник: instagram.com/trusova_ismylife/

Высокая стоимость программы (пусть и не идеально исполненной) позволила 16-летней Трусовой выиграть бронзу ЧМ. А вот золото мирового первенства досталось подопечной Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой.

Вернулась к Тутберидзе и мечтает о золоте Олимпиады

Плющенко, несмотря на упущенную победу, публично хвалил Александру Трусову и называл ее русской ракетой, уверяя, что за четверными прыжками будущее, а Трусова тут — ударница.

Сама Александра тоже отмечала свой прогресс в «Ангелах Плющенко».

— Мне кажется, что есть большое улучшение в плане компонентов, в плане скольжения. Мы очень много работали над этим, и в программе мне теперь нравится не только прыгать, но и кататься, и вращаться. Я считаю, что я прибавила за этот сезон во всех составляющих программ.



Reuters

Тем более странно было узнать спустя три недели о том, что Трусова прекращает сотрудничество с Плющенко по соглашению сторон и возвращается к Тутберидзе.

Ни Александра Трусова, ни Евгений Плющенко, ни Этери Тутберидзе пока никак не прокомментировали эту "Санта-Барбару". Но возвращение к Тутберидзе — официально свершившийся факт.

О громком трансфере уже успели высказаться другие прославленные тренеры. Например, Татьяна Тарасова не стала стесняться в выражениях и подчеркнула , что обрадовалась такой новости:

— На переход Трусовой смотрю абсолютно положительно. Нужно всегда возвращаться домой, что она и сделала. Сейчас главное справиться с эмоциями и усердно тренироваться. Что касается Плющенко, то он ничего не исправил, не привнес и не вложил в нее ничего нового. Поэтому все кажется логичным.



Фото из инстаграма Александры Трусовой

Александре Трусовой — всего 16. А драматизм ее карьеры не уступает телевизионному сериалу.

— Моя мечта? Выиграть Олимпийские игры. Других нет, — повышает ставки Трусова.

Не переключайтесь.