Лорак и Полякова обвинили Константина Меладзе в домогательствах. Кто еще злоупотреблял своим влиянием?

Источник материала: Tut.by

Не успел утихнуть скандал с Еленой Прокловой , которая заявила, что подверглась сексуальным домогательствам в подростковом возрасте, как разгорелся новый. В откровенном интервью певица Ани Лорак намекнула на то, что в свое время была вынуждена прекратить сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, т. к. оно было возможно только на «особых» условиях.

— Я не хочу говорить об условиях, которые поставил мне Меладзе. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности». Другие артисты были согласны, я — нет, — рассказала певица.

После этого поднялся шторм: брат композитора и продюсера, известный певец Валерий Меладзе, назвал любые домыслы на эту тему бредом и клеветой, Светлана Лобода и Лолита, которые также сотрудничали с Константином, заявили, что им таких предложений не поступало.

— Знаете, сколько спекуляций на эту тему? Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили, — сказала Лобода. — И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет!

Сама Лорак, столкнувшись с волной хейта, поспешила забрать свои слова назад, сказав, что журналисты не так ее поняли и она никого ни в чем не обвиняла. Но тут за нее заступилась украинская артистка Оля Полякова :

— Хотела бы записать пост в поддержку Ани Лорак, которая в одном из своих откровенных интервью рассказала о том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на продвижение по карьере, — рассказала Оля. — Ани наткнулась на хейт звезд-коллег. Хочу заявить, что верю Лорак и думаю, что она говорит правду. Я сама получала такое же предложение от этого человека.

Повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение — об этом мы никогда не узнаем, потому что о таких вещах принято молчать. И вообще тему харассмента не считают чем-то порицаемым. Это такая себе норма. Ну предложил мужчина женщине интим за какие-то продвижения. Ну молодец.

Кажется, Константину Меладзе, который пока хранит молчание, все-таки придется прокомментировать скандал. Кто еще из знаменитых мужчин, принимающих решения о чужой карьере, злоупотреблял своими полномочиями?

Харви Вайшнтейн

С него-то всё и началось. Можно сказать, что знаменитый продюсер открыл ящик Пандоры: количество жертв было так велико, а история оказалась настолько громкой, что запустила флешмоб #MeToo, в котором женщины — сначала медийные, а позже и все остальные — начали рассказывать о домогательствах, с которыми им пришлось столкнуться. Так как в истории Харви домогательствами дело не ограничилось (речь идет и о насилии), мужчина получил реальный срок — 23 года тюрьмы.

Режиссер Джеймс Тобак

Американского режиссера, сценариста и продюсера Джеймса Тобака обвинили в многолетних сексуальных домогательствах. О действиях, которые можно расценивать как надругательство, заявили 38 женщин. По их словам, мужчина приставал к молоденьким актрисам на кастингах, а также знакомился с дамами на улице, предлагая им карьеру в кино. Назначал свидание, а на встрече начинал задавать им неприличные вопросы, мастурбировать и хватать за интимные места.

— Самое ужасное в том, что неважно, какое решение ты примешь: переспать с ним или уйти. Над тобой уже совершили насилие, ты уже сломлена, — сказала актриса Старр Ринальди.

Режиссер всё отрицает, обвинение ему не предъявлено.

Актер и режиссер Стивен Сигал

Сигала не раз обвиняли в безобразном поведении по отношению к актрисам на кастингах и партнершам по площадке. В частности, актриса Порша де Росси рассказала о том, как пришла пробоваться на роль, а в итоге услышала от Сигала, что «режиссеру и актрисе важно иметь взаимную симпатию за кадром», после чего он расстегнул штаны.

Помощник Сигала, увидев шокированную актрису, которая выбежала за дверь, пожал плечами и сказал, что это обычное дело — «возможно, он не в твоем вкусе».

Есть и более серьезное обвинение — актриса Реджина Саймонс заявила, что в 1993 году Сигал изнасиловал ее во время съемок фильма «В смертельной опасности».

Дело не было заведено, т. к. истек срок давности, предписанный законом для его возбуждения.

Разумеется, список неполный: за последние 4 года, с момента старта флешмоба #MeToo, в сексуальных домогательствах обвинили сотни известных мужчин.