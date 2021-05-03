Поддался и Козловский, и Джонни Депп. Зрелищный боевик со Стейтемом снова «убил» всех в прокате

Источник материала: Tut.by

После выходных на AFISHA.TUT.BY всегда публикуют кассовые сборы прошедшего уик-энда и недели. Этот понедельник не стал исключением, тем более в кино — единогласный фаворит. Фильм — лидер топа и в прошлые выходные порывался занять первое место во всех рейтингах, но уступил в одной сети конкуренту. Однако на этой неделе все же добился своего: «Гнев человеческий» — главный фильм по единогласному выбору минчан.



Фото: unsplash.com

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 26 апреля — 2 мая

Silver Screen cinemas

1. Гнев человеческий

2. Девятаев

3. Властелин колец: Возвращение Короля

4. Великий

5. Упс! Приплыли

«КиноМинска»

1. Гнев человеческий

2. Отец

3. Прабабушка легкого поведения

4. Девятаев

5. Чернобыль

«АртКинотеатр»

1. Гнев человеческий

2. Чернобыль

3. Великий

4. Прабабушка легкого поведения

5. Нечестивые

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Гнев человеческий

2. Отец

3. Властелин колец: Возвращение Короля

4. Девятаев

5. Великий



Фото: кадр из фильма «Гнев человеческий»

Новинка прошлой недели — фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» — вновь стал лидером проката. И если на позапрошлой неделе он уступил лидерскую позицию в «АртКинотеатре», то на прошлой этой оплошности не допустил и сразил конкурентов вообще во всех сетях. Кстати, если еще не смотрели, рекомендуем почитать отзывы на фильм — их мы собирали на прошлой неделе.

Второе место между собой разделили «Девятаев» , «Отец» и «Чернобыль» Данилы Козловского. При этом «Отец» на второй строчке упоминается чаще: дважды. Но тот же «Девятаев» выигрывает по другому показателю: он попал в топы трех кинотеатров, пусть и на четвертых строчках в двух сетях. «Чернобыль» замыкает эту тройку, помимо «серебра» в топе «АртКинотеатра» он замечен еще в одном, но всего на пятом месте.

К слову, вы же помните, что «Девятаев» — это именно тот российский фильм, саундтрек к которому записал Тилль Линдеман? И, что еще более удивительно, на русском языке.

Три упоминания получила драма о военном фотографе «Великий» с Джонни Деппом (в оригинале — Minamata) и два — «Прабабушка легкого поведения» . И хоть минчане и любят российские комедии, но, наверное, серия фильмов с Ревой уже приелась зрителю. Также дважды в рейтинге упоминается «Властелин колец: Возвращение Короля» — мы не один раз писали, что к 20-летию с выхода первой части «Властелин» вышел в повторный прокат.

Заглянул в топ мультфильм «Упс! Приплыли» — он есть в рейтинге Silver Screen и ужастик «Нечестивые» , на который минчане ходили в «АртКинотеатр».

Фильм недели — снова «Гнев человеческий»

«Гнев человеческий» — экшен-триллер от режиссера «Джентльменов» Гая Ричи. Внимание к фильму привлекает еще и то, что в главной роли снялся Джейсон Стейтем — известный по ролям «громил» в фильмах Ричи (вспомните «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш», «Перевозчик»). В новой ленте он хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, переживающей нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. И лишь Эйч сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

«Дублинские дебоширы» (он же «Пацаны») — ирландско-американский фильм дублинца Оуэна Мэкена. «Стильный арт-хаус», как его уже успели прозвать зрители. Сюжет такой: парни и девушки на пороге новой жизни. Только выпустились из школы и развлекаются тусовками, алкоголем и всем прилагающимся. Но беззаботность сменяется обычной жизнью с ее взлетами и падениями. Однако фоновая картинка от этого не меняется: вокруг все тот же отрыв, криминал и разврат. При этом в фильме поднимается целый ворох тем, сопутствующих этому нежному возрасту. Ах да, чуть не забыли. Одну из главных ролей тут сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда мини-сериала Netflix «Ход королевы». И это, смеем предположить, привлечет к экранам даже далеких от жанровых кино людей.

Когда: уже в кино

Где: 3D Кино, «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen (в «Арена-Сити» ​​​​​​ и Dana Mall ) и «Беларусь»

Сколько: от 8 рублей Купить билет

Что смотреть на этой неделе — «Сопротивление»

«Сопротивление» — фильм Хонатана Якубовича («Каменные кулаки», «Темный ангел»). Он основан на реальной истории отважных еврейских бойскаутов, которые сотрудничали в годы войны с французским Сопротивлением.

В центре сюжета — начинающий мим Марсель Марсо, который, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии. Интересный факт: Марсель Марсо позже станет самым известным и прославленным на планете мимом, создателем парижской школы мимов. В картине его играет актер Джесси Айзенберг («Социальная сеть»).

Когда: в кино с 6 мая

Где: 3D Кино, «АртКинотеатр», «Беларусь», «Москва», «Центральный»

Сколько: от 8 рублей Купить билет