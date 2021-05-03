Поддался и Козловский, и Джонни Депп. Зрелищный боевик со Стейтемом снова «убил» всех в прокате

После выходных на AFISHA.TUT.BY всегда публикуют кассовые сборы прошедшего уик-энда и недели. Этот понедельник не стал исключением, тем более в кино — единогласный фаворит. Фильм — лидер топа и в прошлые выходные порывался занять первое место во всех рейтингах, но уступил в одной сети конкуренту. Однако на этой неделе все же добился своего: «Гнев человеческий» — главный фильм по единогласному выбору минчан.
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 26 апреля — 2 мая
Silver Screen cinemas
1. Гнев человеческий
2. Девятаев
3. Властелин колец: Возвращение Короля
4. Великий
5. Упс! Приплыли
1. Гнев человеческий
2. Отец
3. Властелин колец: Возвращение Короля
4. Девятаев
5. Великий
Новинка прошлой недели — фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» — вновь стал лидером проката. И если на позапрошлой неделе он уступил лидерскую позицию в «АртКинотеатре», то на прошлой этой оплошности не допустил и сразил конкурентов вообще во всех сетях. Кстати, если еще не смотрели, рекомендуем почитать отзывы на фильм — их мы собирали на прошлой неделе.
Второе место между собой разделили «Девятаев», «Отец» и «Чернобыль» Данилы Козловского. При этом «Отец» на второй строчке упоминается чаще: дважды. Но тот же «Девятаев» выигрывает по другому показателю: он попал в топы трех кинотеатров, пусть и на четвертых строчках в двух сетях. «Чернобыль» замыкает эту тройку, помимо «серебра» в топе «АртКинотеатра» он замечен еще в одном, но всего на пятом месте.
К слову, вы же помните, что «Девятаев» — это именно тот российский фильм, саундтрек к которому записал Тилль Линдеман? И, что еще более удивительно, на русском языке.
Три упоминания получила драма о военном фотографе «Великий» с Джонни Деппом (в оригинале — Minamata) и два — «Прабабушка легкого поведения». И хоть минчане и любят российские комедии, но, наверное, серия фильмов с Ревой уже приелась зрителю. Также дважды в рейтинге упоминается «Властелин колец: Возвращение Короля» — мы не один раз писали, что к 20-летию с выхода первой части «Властелин» вышел в повторный прокат.
Заглянул в топ мультфильм «Упс! Приплыли» — он есть в рейтинге Silver Screen и ужастик «Нечестивые», на который минчане ходили в «АртКинотеатр».
«Гнев человеческий» — экшен-триллер от режиссера «Джентльменов» Гая Ричи. Внимание к фильму привлекает еще и то, что в главной роли снялся Джейсон Стейтем — известный по ролям «громил» в фильмах Ричи (вспомните «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш», «Перевозчик»). В новой ленте он хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, переживающей нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. И лишь Эйч сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.
Когда: уже в кино Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 6 рублей
«Дублинские дебоширы» (он же «Пацаны») — ирландско-американский фильм дублинца Оуэна Мэкена. «Стильный арт-хаус», как его уже успели прозвать зрители. Сюжет такой: парни и девушки на пороге новой жизни. Только выпустились из школы и развлекаются тусовками, алкоголем и всем прилагающимся. Но беззаботность сменяется обычной жизнью с ее взлетами и падениями. Однако фоновая картинка от этого не меняется: вокруг все тот же отрыв, криминал и разврат. При этом в фильме поднимается целый ворох тем, сопутствующих этому нежному возрасту. Ах да, чуть не забыли. Одну из главных ролей тут сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда мини-сериала Netflix «Ход королевы». И это, смеем предположить, привлечет к экранам даже далеких от жанровых кино людей.
Когда: уже в кино Где: 3D Кино, «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen (в «Арена-Сити» и Dana Mall) и «Беларусь» Сколько: от 8 рублей
«Сопротивление» — фильм Хонатана Якубовича («Каменные кулаки», «Темный ангел»). Он основан на реальной истории отважных еврейских бойскаутов, которые сотрудничали в годы войны с французским Сопротивлением.
В центре сюжета — начинающий мим Марсель Марсо, который, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии. Интересный факт: Марсель Марсо позже станет самым известным и прославленным на планете мимом, создателем парижской школы мимов. В картине его играет актер Джесси Айзенберг («Социальная сеть»).
Когда: в кино с 6 мая Где: 3D Кино, «АртКинотеатр», «Беларусь», «Москва», «Центральный» Сколько: от 8 рублей