Источник материала: UDF



Фото: Vida Press

Арест Бабарико

Фото: tut.by

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», – эти слова Тертеля ему припоминают до сих пор.

Освистание на «Нафтане»

«Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не одумаемся, здесь будет вторая Украина. Полягут десятки тысяч», – попытался напугать работников Тертель.

Сливы из КГБ

Рассказ о «заговоре»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тяжелейший период в карьере Тертеля: граждане его освистывают, Лукашенко подставляет UDF рассказывает о тяжелейшем этапе в карьере Тертеля, после которого она может пойти по наклонной.