Прибыль «Белгазпромбанка» упала в два раза, у «Белинвестбанка» — почти в пять. Как закончили 2020 год коммерческие банки?

Источник материала: Onliner

Прибыль «Белгазпромбанка», которым после ареста членов правления руководила временная администрация, за прошедший год снизилась более чем в два раза. А вот «Альфа-банк» и «Беларусбанк» в 2020 году подзаработали, несмотря на кризис и пандемию. Рассказываем, как прошел этот непростой год для крупных банков.

Нацбанк опубликовал отчет о прибыли и убытках коммерческих банков за 2020 год. Исходя из данных, 2020 год для банков был не самый приятный. У большинства из них прибыль упала, у некоторых падение выручки — в разы. Например, прибыль одного из крупнейших банков Беларуси — «Белгазпромбанка» за прошедший года снизилась более чем в два раза — с 96,6 до 44,6 млн рублей.

Напомним, большинство членов правления были задержаны, и с 15 июня «Белгазпромбанком» руководила временная администрация, которую назначили «в целях обеспечения устойчивого функционирования банка, непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».





Прибыль «Белинвестбанка» упала почти в пять раз — с 71,6 млн рублей по итогам 2019 года до 15,2 млн рублей по итогам 2020-го.

Не намного лучше дела у «БПС-Сбербанка», прибыль которого в 2020 году составила 59,7 млн рублей. При этом по итогам 2019-го банк выручил 107,2 млн рублей.

Прибыль «МТБанка» также ощутимо упала — с 71,1 млн до 43,4 млн. На фоне других не так трагично выглядит снижение доходов «Приорбанка»: с 132,4 млн до 108,7 млн за год. Уже проданный «Идея Банк» за год получил всего 1,8 млн прибыли. Впрочем, за весь 2019 год банк выручил тоже негусто — 5,1 млн. Напомним, разговоры о продаже банка ходили еще в 2019 году, и недавно активы «Идея Банка» купил «МТБанк» за 50 млн рублей.





А вот «Беларусбанк», на долю которого приходится более 40% активов всей банковской системы, даже подзаработал за прошедший год. В 2019-м прибыль банка составила 373 млн рублей, а в 2020 году — 380,2 млн. Неплохо (на целых 27%) выросла прибыль «Альфа-банка» — с 88,8 млн до 113,2 млн рублей.

Подводя итоги прошлого года, глава Нацбанка Павел Каллаур также отмечал снижение прибыли коммерческих банков — на 13,5% в целом.

«Банковская система сохранила свою устойчивость. Да, мы имеем некоторое снижение прибыли банковской системы: прибыли на 13,5% меньше. Соответственно, упала рентабельность нормативного капитала — на два процентных пункта. Но в принципе рентабельность банковского сектора 8,9% — это вполне хорошая рентабельность для обеспечения устойчивости», — приводит его слова БЕЛТА .

Напомним, среди проблем 2020 года были не только пандемия, но и почти полная заморозка выдачи кредитов, отток вкладов в рублях, поддержание курса национальной валюты с помощью золотовалютных резервов.

«Мы столкнулись с тем, что в прошлом году был несколько нарушен сберегательный процесс, был отток депозитов и в иностранной, и в национальной валюте. Это оказало негативное воздействие на широкую денежную массу, и показатель по ней несколько ниже, чем мы прогнозировали. Но те ресурсы, которые ушли из экономики ввиду снижения депозитов в национальной валюте, были замещены деньгами Национального банка», — говорил глава Нацбанка.