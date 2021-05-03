Чили: неизвестные на микроавтобусе пытались напасть на водителя. Он их облил бензином (видео)

Источник материала: Onliner

Представьте себе ситуацию: к вам подъезжает микроавтобус, а из него выскакивают неизвестные люди в масках и капюшонах и бегут к вам. Испугается любой! Недавно в такую ситуацию попал водитель в Чили.

Мужчина заправлял свой автомобиль, как неожиданно к нему подъехал микроавтобус с неизвестными. Вероятнее всего, это были грабители, хотя точной информации об этом нет. Автовладелец не растерялся и дал отпор злоумышленникам. Он достал пистолет из горловины своей машины и направил струю бензина в неизвестных. В итоге те скрылись, так и не получив ничего, кроме пропахшей одежды и испорченного салона автомобиля.

Notable..!!!! falto el fósforo no mas... pic.twitter.com/fxGj07cDRQ — osvaldo vega patriota (@Osvaldo04110700) April 29, 2021

Будем надеяться, грабители не закурили в салоне из-за неудачи. Обратите внимание, как далеко может «стрелять» топливный пистолет. С таким напором неудивительно, что полный бак он наполняет за пару минут.