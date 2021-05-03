ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чили: неизвестные на микроавтобусе пытались напасть на водителя. Он их облил бензином (видео)

03.05.2021 16:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Представьте себе ситуацию: к вам подъезжает микроавтобус, а из него выскакивают неизвестные люди в масках и капюшонах и бегут к вам. Испугается любой! Недавно в такую ситуацию попал водитель в Чили. 

Мужчина заправлял свой автомобиль, как неожиданно к нему подъехал микроавтобус с неизвестными. Вероятнее всего, это были грабители, хотя точной информации об этом нет. Автовладелец не растерялся и дал отпор злоумышленникам. Он достал пистолет из горловины своей машины и направил струю бензина в неизвестных. В итоге те скрылись, так и не получив ничего, кроме пропахшей одежды и испорченного салона автомобиля.

Будем надеяться, грабители не закурили в салоне из-за неудачи. Обратите внимание, как далеко может «стрелять» топливный пистолет. С таким напором неудивительно, что полный бак он наполняет за пару минут.

Volkswagen Transporter T4, 1993 г.в., 350 000 км
фургон, дизель 2.4 л, механическая, передний привод
5759 р.
2250$ / 1860€
Volkswagen Transporter T4 БОРТ, 1993 г.в., 530 000 км
синий, пикап, дизель 2.4 л, механическая, передний привод
8191 р.
3200$ / 2646€
Volkswagen Transporter T4, 1996 г.в., 510 000 км
красный, микроавтобус, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
12 159 р.
4750$ / 3927€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте себе ситуацию: к вам подъезжает микроавтобус, а из него выскакивают неизвестные люди в масках и капюшонах и бегут к вам. Испугается любой! Недавно в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: Демократизация, скорее всего, произойдет по ошибке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by