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Жириновский предложил переименовать должность президента России

03.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России. Об этом он заявил в эфире URA.ru, запись опубликована в Telegram-канале издания.




Политик указал, что слово «президент» является заимствованием из английского языка. «Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность», — заявил он.

По мнению Жириновского, идеально было бы назвать главу государства в России верховным правителем. Предложение ведущего подумать над титулом «царь» он отверг. «Монархия — это идеальный вариант, но это устарело уже, все», — считает политик.

Он также предложил вернуть дореволюционную терминологию и в сферу административного деления страны, чтобы также избавиться от заимствований и бюрократизмов. «Все понятно было», — считает он. Губернаторов Жириновский предлагает называть наместниками, следовательно, регионы России станут наместничествами, которые, в свою очередь, будут делиться на волости и уезды.

Ранее Жириновский заявил, что собирается стать чемпионом мира по участию в выборах президента и будет баллотироваться на этот пост в 2024 году.
 
 
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России. Об этом он заявил в эфире URA.ru, запись опубликована в Telegram-канале...
 
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