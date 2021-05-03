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В Минске на 9 мая впервые все салюты будут красно-зеленые

03.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте госзакупок появился тендер на услугу по проведению пиротехнической постановки под оригинальное музыкальное сопровождение, посвященной Дню Победы. Заказчик — «Минскконцерт», источник финансирования — бюджетные средства. Сейчас идет прием предложений.

Архивное фото


В описании тендера сказано, что праздничный салют обойдется минчанам примерно в 230 000 рублей. В техзадании говорится, что салют будет длиться 5 минут, его запустят в пяти точках города: площадка в парке Янки Купалы, возле «Чижовка-арена», парк им. М. Я. Павлова, парка имени Уго Чавеса, в деревне Зацень рядом с водохранилищем Дрозды.

Важный нюанс: в техзадании прописано, что салют должен быть в цветах «национального флага Республики Беларусь». Раньше такого требования к цвету фейерверков не предъявлялось. Например, в техзадании для салюта на День независимости в 2020 году требование к цвету сформулировано так: «преобладающая цветовая гамма — не менее 50 цветовых эффектов и их комбинаций».
 
 
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На сайте госзакупок появился тендер на услугу по проведению пиротехнической постановки под оригинальное музыкальное сопровождение, посвященной Дню Победы....
 
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