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Издевательства и сексуальные домогательства: в Австралии разразился скандал с гимнастками

03.05.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комиссия по правам человека Австралии обнаружила наличие в сфере гимнастики издевательств, сексуальных домогательств и жестокое обращение со спортсменками. Об этом сообщает BBC.

Издевательства и сексуальные домогательства: в Австралии разразился скандал с гимнастками
Фото: Gymnastics Queensland | Сборная Австралии по художественной гимнастике
Гимнастикой, по данным комиссии, по большей части занимаются молодые девушки, что создает среду с высоким риском жестокого обращения, а также закрепления социальных стереотипов, в том числе об идеалах красоты.

В гимнастике преобладает культ победы любой ценой, поясняет комиссия, и это создает риски для безопасности и благополучия начинающих гимнасток. А большинство тренеров применяют авторитарный или строго дисциплинарный стиль тренерской работы.
 
Гимнастикой не ограничатся: в числе выводов, которые сделала комиссия необходимость провести независимые расследования во всех видах спорта.

В ассоциации Gymnastics Australia заявили, что принимают все 12 рекомендаций комиссии по правам человека, признают наличие ошибок и готовы работать над их исправлением.

"Гимнастика Австралии безоговорочно приносит извинения всем спортсменкам и членам их семей, которые испытали любую форму жестокого обращения, участвуя в этом виде спорта. Мы также благодарим спортсменов и других членов сообщества, которые участвовали в процессе проверки, и признаем их смелость", — заявили в организации.

Мэри-Энн Монктон, выигравшая две серебряные медали на Играх Содружества 2014 года, сказала, что боялась поделиться своей историей, но добавила: "В какой-то момент кто-то должен вступиться за спортсменов".

КСТАТИ



В Германии меняют костюмы для спортивных гимнасток, чтобы новая униформа предотвращала сексуализацию женского тела.
 
 
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Комиссия по правам человека Австралии обнаружила наличие в сфере гимнастики издевательств, сексуальных домогательств и жестокое обращение со спортсменками. Об...
 
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