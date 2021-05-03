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Сильный ветер повалил деревья и сломал билборд в Бресте

03.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 3 мая – Sputnik. В течение 2 и 3 мая брестские сотрудники МЧС совершили 22 выезда на ликвидацию последствий непогоды, сообщили в областном управлении.

В Бресте 2 мая порывы ветра достигали до 20 м/с. В результате непогоды в городе и области возникли аварийные ситуации. В областном центре из-за ветра повалены многие деревья и сломан билборрд. Сегодня сильный ветер продолжает бушевать в Бресте и области.

"Работники МЧС убирали деревья, упавшие на дорогу и перегородившие проезжую часть, деревья, упавшие на заборы и жилые дома. В трех случаях предотвратили падение деревьев, и огородили аварийный билборд. Также зарегистрирован один факт повреждения автомобиля в результате падения дерева. К счастью, пострадавших нет", - отметили в управлении.

Далеко не все следы от непогоды зафиксировали в МЧС. В некоторых случаях последствия сильного ветра помогали ликвидировать ЖКХ и другие службы. В Пинском и Брестском районе временно была отключена электроэнергия из-за обрыва проводов. Специалисты быстро среагировали на ситуацию, и сейчас все работает в штатном режиме.

В МЧС призывают граждан быть внимательным и осторожными. Автомобилистам рекомендуют машину ставить в гараж, а при его отсутствии - парковать авто вдали от деревьев и слабо-укрепленных конструкций. Находясь на улице следует обходить шаткие строения, деревья и дома с неустойчивой кровлей.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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