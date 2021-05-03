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Великая Отечественная – без грифа "секретно"
03.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Отряд под командованием уроженца Республики Южная Осетия Лабаза Джиоева действовал на территории Вилейской области. Административная единица на территории БССР существовала по 1944 год и включала 22 района.
Отряд насчитывал 190 бойцов и считался одним из самых результативных на территории Беларуси. Только на личном боевом счету Джиоева - два пущенных по откос немецких эшелона и около 300 уничтоженных полицаев, солдат и офицеров противника.
Отважный командир был смертельно ранен в бою в 1944 году. Многие годы об обстоятельствах гибели было мало известно. Белорусские поисковики помогли Полномочному представителю Президента Республики Южная Осетия восстановить цепочку событий. А также отыскать на территории Беларуси 97-летнего партизана Михаила Квяткевича, который сражался рядом с командиром отряда Лабазом Джиоевым в его последнем бою.
Участники видеомоста:
- партизан Михаил Квяткевич;
- журналист Ирина Трубач.
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+375 (17) 285-67-24
+375 (29) 550-06-20
Тухто Павел Леонидович
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