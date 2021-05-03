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Новый выходной, удаленка и не только: что обновят в Трудовом кодексе

03.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Новый выходной, удаленка и не только: что обновят в Трудовом кодексе
Одно из предложений по корректировке Трудового кодекса исходило от многодетных семей, рассказала министр в эфире "Беларусь 1". Речь идет о более гибком рабочем графике. 
© CC0 / Pixabay
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"Сделать более гибкое право человеку, женщине выбирать ― либо, к примеру, один свободный от работы день, либо сокращенный на 1 час рабочий день. Я думаю, это будет хорошо как для человека ― это гибко, и это будет хорошо для нанимателя понимать, что очень сложно подстроиться к графику работы, когда целый рабочий день отсутствует работник, который выполняет ту или иную функцию", ― рассказала Костевич.

По этому поводу "уже вступили в диалог, есть такой позитив", и при внесении предложения в парламент со стороны нанимателей, а потом и со стороны депутатов эта инициатива будет поддержана, предположила глава министерства.  

Смешанная работа вместо удаленной

Кроме того, с января прошлого года вступила в силу такая современная норма Трудового кодекса,  как дистанционная работа. "Мы как в воду смотрели, пришла пандемия, это оказалось очень актуальным, но поработав год с этой новой нормой,  мы увидели, что есть потребность ее совершенствования", отметила чиновник.

"Смешанная работа ― в чем она заключается?  Дистанционная работа сегодняшнего Трудового кодекса, это исключительно только дистанционная работа. Есть потребность и от нанимателей, и от людей пять дней рабочей недели ― три дня в офисе и два дня дистанционно от офисного рабочего места. Либо наоборот, полдня в офисе и полдня дистанционно. Услышав со стороны работодателей и работников вот такой комфорт, именно пандемия подтолкнула на такую гибкость, тоже будем отрабатывать и вносить такие изменения", ― объяснила министр.

Выходной на медосмотр

Третья норма, которая может появиться в Трудовом кодексе, это введение оплачиваемого рабочего дня для прохождения диспансеризации. Это обусловлено, прежде всего, большой дифференциацией в продолжительности жизни между мужчиной и женщиной, сказала Костевич.

"10 лет  ― это очень большая разница в продолжительности жизни, женщины более дисциплинированные, более ответственно относятся к своему здоровью, пока с мужчинами у нас проблемы. Попытаемся, обсуждаем сейчас возможности включения такой нормы, чтобы работнику предоставлялся один день оплачиваемый на прохождение диспансеризации",

В сентябре нововведения в Трудовой кодекс "вносим в правительство, в декабре это поступит в Палату представителей ― первое и второе чтение, поэтому оптимистические сроки ― это с января 2023 года", пояснила министр.

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В сентябре нововведения в Трудовой кодекс поступят на рассмотрение в правительство, в декабре ― в парламент, и при оптимистическом сценарии могут вступить в силу...
 
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