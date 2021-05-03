Назван российский фильм, который впервые попал в блок оригинальных проектов Netflix

Источник материала: Tut.by

«Серебряные коньки» станут первым российским полнометражным фильмом, который попадет в линейку оригинальных проектов Netflix (Netflix Original). Об этом сообщил продюсер ленты Петр Ануров в своем Instagram. Рассказываем, о чем картина и что это за раздел стримингового сервиса.



Фото: кадр из фильма «Серебряные коньки»

Продюсер написал, что фильм «Серебряные коньки» станет первым российским полнометражным фильмом, который выйдет в линейке Netflix Original по всему миру. Фильм будет дублирован на восемь языков, субтитрирован на 28 языков и станет доступен аудитории во всем мире с 16 июня.

— Уверен, покупка и совместное производство компанией Netflix российских фильмов скоро станет обычным явлением для нашей индустрии, как в свое время это произошло с другими брендами, — написал Ануров.

Стоит сказать, что Netflix использует термин «оригинальный» не только для проектов, произведенным сервисом, но и для обозначения фильмов и сериалов, которые можно посмотреть только на этой платформе. Это и отличает такие фильмы и сериалы от тех, что появляются на Netflix уже после того, как стали доступны где-то еще в интернете.

«Серебряные коньки» — трогательный зимний фильм, который на одной неделе даже становился лидером минского проката. Его события происходят в рождественском Петербурге 1899 года. Авторы сняли историю о том, как накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.

Центральная линия знакомит людей из совершенно разных миров: Матвея, сына фонарщика, и Алису, дочь крупного сановника, грезящую о науке. По закону жанра отец хочет выдать Алису замуж за того, кого сам счел подходящей партией, однако девушка влюблена в Матвея, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки.

В прошлом году была другая новость о российском проекте и Netflix: тогда российский сериал впервые вошел в топ лучших иностранных проектов на стриминговом сервисе в США.