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Назван российский фильм, который впервые попал в блок оригинальных проектов Netflix
Источник материала: Tut.by
Продюсер написал, что фильм «Серебряные коньки» станет первым российским полнометражным фильмом, который выйдет в линейке Netflix Original по всему миру. Фильм будет дублирован на восемь языков, субтитрирован на 28 языков и станет доступен аудитории во всем мире с 16 июня.
— Уверен, покупка и совместное производство компанией Netflix российских фильмов скоро станет обычным явлением для нашей индустрии, как в свое время это произошло с другими брендами, — написал Ануров.
Стоит сказать, что Netflix использует термин «оригинальный» не только для проектов, произведенным сервисом, но и для обозначения фильмов и сериалов, которые можно посмотреть только на этой платформе. Это и отличает такие фильмы и сериалы от тех, что появляются на Netflix уже после того, как стали доступны где-то еще в интернете.
Центральная линия знакомит людей из совершенно разных миров: Матвея, сына фонарщика, и Алису, дочь крупного сановника, грезящую о науке. По закону жанра отец хочет выдать Алису замуж за того, кого сам счел подходящей партией, однако девушка влюблена в Матвея, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки.
В прошлом году была другая новость о российском проекте и Netflix: тогда российский сериал
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«Серебряные коньки» станут первым российским полнометражным фильмом, который попадет в линейку Netflix Original. Рассказываем, о чем картина и что это за раздел...
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