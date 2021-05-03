В России ребенок сел за руль «жигулей» и насмерть сбил свою маму

Источник материала: Tut.by

Вчера, 2 мая, в Курской области шестилетний малыш залез за руль «жигулей», автомобиль начал двигаться и наехал на маму ребенка. Женщина погибла. Подробности ДТП AUTO.TUT.BY рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.



Фото: «Районный вестник», Щигры

ДТП произошло на Пасху, 2 мая, около 13.00, в городе Щигры Курской области России. Шестилетний мальчик воспользовался тем, что рядом не было взрослых, сел за руль старого ВАЗ 2107 и начал дергать за ключ в замке зажигания.

— Завести машину ребенок не смог, но «жигули» начали двигаться задним ходом. За машиной стояла мама ребенка, она пыталась задержать машину, но сделать это у нее не получилось, — рассказали в пресс-службе.

В результате машина наехала на женщину, а затем врезалась в стоящий Nissan Murano. Женщину зажало между двумя автомобилями, она получила травмы и была доставлена в больницу. Спасти ее не удалось. Ей было 28 лет.

— Сейчас выясняются обстоятельства дела, проводится проверка. Хочется попросить взрослых: чтобы не происходило таких страшных происшествий, будьте внимательны, следите за своими детьми, тем более что скоро наступят каникулы и времени у ребят будет больше, — отметили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

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