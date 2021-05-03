Пьяный водитель уснул за рулем: СК завершил расследование ДТП под Мостами, в котором погибла девушка

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в котором погибла девушка, сообщили в пресс-службе СК.



Фото: СК

По данным следствия, днем 24 декабря 2020 года вблизи агрогородка Гудевичи Мостовского района 45-летний водитель Chrysler, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Dacia под управлением 53-летнего жителя Скиделя.

В результате ДТП пострадали пассажиры Dacia: 23-летняя дочь водителя и его 51-летняя супруга. Первая через несколько дней умерла в больнице, а вторая получила тяжкие телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображивании лица.

Обвиняемый свою вину признал полностью, а также рассказал следователю, что в 2018 году он лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что Chrysler не прошел государственный технический осмотр. В нем имелись неисправности тормозной системы и внешних световых приборов, которые в причинной связи с ДТП не состоят.



Фото: СК

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317−1 (Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и ранее совершившим преступление по настоящей статье), ч.4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и ст. 417 (Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .