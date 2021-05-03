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Пьяный водитель уснул за рулем: СК завершил расследование ДТП под Мостами, в котором погибла девушка
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в котором погибла девушка,
По данным следствия, днем 24 декабря 2020 года вблизи агрогородка Гудевичи Мостовского района 45-летний водитель Chrysler, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Dacia под управлением 53-летнего жителя Скиделя.
В результате ДТП пострадали пассажиры Dacia: 23-летняя дочь водителя и его 51-летняя супруга. Первая через несколько дней умерла в больнице, а вторая получила тяжкие телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображивании лица.
Обвиняемый свою вину признал полностью, а также рассказал следователю, что в 2018 году он лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что Chrysler не прошел государственный технический осмотр. В нем имелись неисправности тормозной системы и внешних световых приборов, которые в причинной связи с ДТП не состоят.
Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317−1 (Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и ранее совершившим преступление по настоящей статье), ч.4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и ст. 417 (Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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Пьяный водитель уснул за рулем: СК завершил расследование ДТП под Мостами, в котором погибла девушка
Материалы переданы прокурору для направления в суд.
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