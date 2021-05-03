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Фанат на трибуне поймал мяч, летящий со скоростью 156 км/ч. И даже не уронил мороженое

03.05.2021 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче чемпионата MLB между «Филадельфией Филлис» и «Нью-Йорк Метс» болельщик хозяев продемонстрировал чудеса ловкости.

После удара битой мяч покинул пределы поля и полетел на верхние трибуны, где фанат «Филлис» поймал его налету с первой попытки. Болельщик сделал это легко и непринужденно, не выронив из второй руки мороженое. Мяч летел со скоростью 156 км/час.

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