Фанат на трибуне поймал мяч, летящий со скоростью 156 км/ч. И даже не уронил мороженое

В матче чемпионата MLB между «Филадельфией Филлис» и «Нью-Йорк Метс» болельщик хозяев продемонстрировал чудеса ловкости.

После удара битой мяч покинул пределы поля и полетел на верхние трибуны, где фанат «Филлис» поймал его налету с первой попытки. Болельщик сделал это легко и непринужденно, не выронив из второй руки мороженое. Мяч летел со скоростью 156 км/час.

97 mph off the bat? No problem.

Dude made this bare-handed catch look easy