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в пятницу российский флот получит сильнейшую многоцелевую подлодку

03.05.2021 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885 М шифр «Ясень-М» «Казань» будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России ориентировочно 7 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.


Иллюстративное фото: wikipedia.org

«Церемонии подписания приемо-передаточного акта „Казани“ и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», — отметил он. По его словам, в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник сообщал ТАСС, что подводная лодка будет передана флоту ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году отмечается 25 июля. Сроки передачи субмарины флоту неоднократно переносились. По предыдущим планам предполагалось, что лодка войдет в состав флота до конца 2020 года. Однако по ряду причин она не выполнила запланированную программу государственных испытаний в установленные сроки. 31 декабря в пресс-службе «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сообщили, что АПЛ «Казань» передадут в 2021 году.

Известно, что программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» подлодка в ходе испытаний выполнила в полном объеме. Источник ТАСС сообщал, что в ноябре 2020 года в ходе государственных испытаний с «Казани» был выполнен одновременный залп крылатых ракет с вертикальной пусковой установки и из торпедного аппарата.

Головная АПЛ проекта 885 М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковые «Цирконы».

Такое вооружение и технические характеристики делают «Казань» сильнейшей многоцелевой подлодкой в России.

 
 
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Субмарина сможет нести крылатые и гиперзвуковые ракеты.
 
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