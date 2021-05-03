В Эстонии приземлились самолеты-невидимки ВВС Италии. Их специально сделали видимыми

Источник материала: Tut.by

ВВС Италии направили в Эстонию четыре малозаметных истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II для выполнения наблюдательной миссии в рамках НАТО. Об этом пишет defence-blog.com.



Фото: wikipedia.org

Истребители F-35A прибыли на авиабазу Эмари к западу от Таллина в преддверии церемонии официальной передачи наблюдательных функций от контингента ВВС Германии. До недавнего времени эту работу выполняли немецкие самолеты Eurofighter Typhoon.

Отметим, что итальянские истребители специально оборудованы радиолокационными линзами Люнеберга, предназначенными для увеличения эффективной площади рассеяния. Вероятно, это сделано, чтобы сделать малозаметные самолеты видимыми для радаров и тем самым скрыть их возможности.

Аэродром Эмари используется самолетами НАТО для учений и иногда для задач по выявлению и сопровождению российских самолетов, пролетающих вблизи стран Балтии.