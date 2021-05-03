«Проснулась словно покусанная пчелами». Белоруска о том, как и за сколько восходят на Эверест

Источник материала: Tut.by

Как нужно готовиться, чтобы подняться на Эверест? Что придется купить? А главное, сколько потратить? Посчитали вместе с Аллой Касабуцкой в совместном проекте с VOKA и Audi «Выше гор» — о том, как целеустремленная и отважная девушка восходит на самую высокую вершину земли.

Предупреждение: не пугайтесь! Если речь не про Эверест, то ходить в горы не так дорого

— Очень хочется начать с того, что горы — это круто! — говорит Алла с заразительным энтузиазмом. — Тот вид отдыха, который дает и активность, и оздоровление, и постоянную смену картинки.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

Восхождения можно найти на разный бюджет, но, пожалуй, самый доступный вариант — это гора Говерла в Украине (2061 м).

— Не очень высокая, с легким и комфортным трекингом: с моей точки зрения, хороша, чтобы попробовать. Специальной экипировки не надо, все расходы — дорога до места и питание. Есть тропа, так что заблудиться сложно — но, если хотите, можно нанять гида на команду. Само восхождение от подножия до пика займет 3−4 часа: с пит-стопами, перекусами, наблюдением за безумно красивой природой… На таком треке можно понять: горы — это твое? Нравится тебе, откликается?

Если ответ «да», то можно идти дальше: Казбек (5033 м) в Грузии обойдется в сумму около 500 долларов, Арарат (5137 м) в Турции может стоить около 800 долларов. Без учета цены билета на самолет — но с трехразовым питанием и сопровождением профессионального гида. Даже спальник тащить на себе не придется: вещи доставят на лошадях.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

Но я хочу на Эверест. Что включает в себя подготовка?

Весь процесс Алла условно делит на три части: домашнюю, техническую и акклиматизационную.

— «Домашняя» — это тренировки, они и раньше были моим образом жизни: к привычным 4 беговым и 2 силовым в неделю я добавила плавание дважды в неделю, и восстановительные занятия — баня и массаж.

Технической подготовкой стали сборы в Карпатах, чтобы отработать навыки хождения в кошках, с жумаром (так называют механические зажимы для подъема по веревке) и карабинами.

— Все должно быть на уровне автоматизма, потому что нельзя оказаться без страховки на высоте: в любой момент может унести сильный ветер, есть вероятность оступиться, сползти кошкой по леднику, улететь.

Самой затратной частью станет акклиматизационная подготовка: подъемы, спуски и ночевки на разных высотах, чтобы организм медленно приспосабливался к воздуху, где меньше кислорода. И тогда, возможно, удастся обойтись минимальными проявлениями горной болезни:

— Это нормально, если болит голова и тошнит. Некоторые переживают спутанность сознания: не помнишь, как тебя зовут. У меня отекло лицо после первой ночевки на Орисабе, самом высоком вулкане Мексики (5636 м): проснулась изрядно опухшая, словно покусанная пчелами. Но самое опасное, что может быть при неудачной акклиматизации — отек легких, вплоть до летального исхода. Именно поэтому нельзя взять и дойти от базового лагеря до вершины в 5636 м за два дня, а требуется неделя подъемов и спусков.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

Стоимость такой подготовки будет напрямую зависеть от выбранной страны:

— Например, на Килиманджаро можно подняться за сумму от 2,8 тысячи долларов. Когда ходили мы, в группе было 33 человека, и только 10 из них альпинисты. Остальные — это гиды, шерпы, повар, помощник повара и так далее. Целая делегация, за которую ты платишь и размеры которой не выбираешь. Это требования Национального парка — так в Танзании уходят от безработицы.

Чувствую себя готовым! Какой должна быть экипировка?

— Ой, — вздыхает Алла. — Этот вопрос для меня очень важный, ведь экипировка должна отвечать всем критериям безопасности: сохранять тепло, не пропускать воду, защищать от ветра — но в то же время быть яркой, и чтобы все со всем сочеталось! Хочу оставаться девочкой даже на высоте в 8848 м.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

У меня перчаток пар десять — на разные высоты, от воды, от снега. И экономить нельзя: рискуешь если не отморозить пальцы, то замерзнуть и заболеть. Придется спускаться, а может быть, и вовсе закончить экспедицию.

На сколько потянет одежда, в которой можно взойти на Эверест? Высотные ботинки — около тысячи долларов, костюм — около 800 долларов. Если вдруг вы уже ходили на высоты до 5000 м и можете похвастать частью гардероба: от мембранной куртки до трекинговых штанов — понадобится вложить еще до 5−6 тысяч долларов, чтобы дотянуться до Эвереста.

Проигнорировать не выйдет даже пустяки и мелочи вроде бахил на кроссовки или чехла на рюкзак. Алла вспоминает экспедицию на Килиманджаро: неделю лили тропические ливни, без чехла промок не только рюкзак — но и все, что в нем было. Ночью, пока команда спала, девушка сушила вещи у горелки.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

Какие предметы среди экипировки могут показаться необычными? Жумар — механический зажим для подъема по веревке, о нем мы уже упоминали. Но угадаете ли вы, что такое «пиботл»?

— Ночью в туалет лишний раз выходить не хочется, поэтому существуют специальные бутылки: для мальчиков и, как оказалось, для девочек. Главное, потом не перепутать, потому что в палатке бутылок две! — смеется Алла. — Первая с горячей питьевой водой: пока спишь, используешь ее как грелку, а к утру, когда остыла, можно сделать глоток. И вторая — на вид практически такая же, только «пиботл».

Давайте уже подниматься! Сколько стоит само восхождение?

Чтобы подняться и безопасно, и с минимальным комфортом, потребуется около 60 тысяч долларов. Легко можно потратить больше, говорит Алла.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

Что включает в себя эта сумма? Начнем с транспортных и сопутствующих расходов: перелет до Непала и назад, перелет из столицы Катманду в самый опасный аэропорт мира Луклу, ПЦР-тесты, оплата гостиниц и т. д. Хорошо, что в Непале отменили обязательный двухнедельный карантин для иностранцев — иначе за гостиницу пришлось бы выложить больше.

Дальше переход до базового лагеря, с ночевками в лоджах: это домики, где есть кухня, столовая и неотапливаемые комнаты на 3−4 человек — ночью так холодно, что поверх спальника приходится набрасывать одеяло. Платить нужно еще и за транспортировку грузов, и за проход через Национальный парк.

В базовом лагере (5364 м) Алле положена палатка с матрасом, подушкой и солнечной панелью. Есть общая кухня и столовая.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

— В этом году разрешение на подъем получили 394 человека: концентрация безумно интересных людей в лагере зашкаливает! Например, принц Бахрейна Мохамед Хамад Мохаммед аль Халифа собирается взобраться на высоту более восьми тысяч метров.

По дороге из базового лагеря на Эверест оплатить нужно разрешение на восхождение, экологический сбор, отслеживание прогноза погоды, услуги шерпов… Только чаевых за время экспедиции обслуживающему персоналу принято отдавать на сумму около 300 долларов.

Платить нужно и за стоянки в высотных лагерях: обслуживание, проверка снаряжения и питание.



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

— Обычно это на завтрак яичница или бутерброды, чай и кофе, на обед и ужин — супчик и горячее, кусок мяса. Полноценный рацион, но без излишеств. Говорят, что в среднем мужчины за подъем теряют от 10 до 15 кг — и речь о нормальном телосложении, без лишнего веса. Женщины сбрасывают 7−10 кг — но меня тогда снесет ветром! Поэтому взяла с собой много сладостей, чтобы не худеть, — улыбается хрупкая Алла.

И, наконец, потратиться необходимо на снаряжение для подъема на вершину: это и аренда кислородной маски и редуктора, и баллоны кислорода — 6 на участника и 4 на сопровождающего-шерпу.

60 тысяч долларов — это и так много! За что еще можно заплатить?

Это могут быть как экстренные расходы: например, если понадобится срочная эвакуация вертолетом, ее цена может доходить до 20 тысяч долларов на серьезной высоте — так и всякие «плюшки».



Фото: из личного архива Аллы Касабуцкой

— Если стоимость восхождения увеличивают до 70−75 тысяч долларов, обычно это дополнительные удобства: например, баня или бильярд в базовом лагере, возможность спать не в спальнике, а практически на кровати, — объясняет Алла.

Да и вообще, на Эвересте все становится дорогим. Даже wi-fi в базовом лагере: казалось бы, обычно бесплатно, но на высоте 5364 м 10 Гб обойдутся в 180 долларов.

Партнеры проекта « Выше гор » — видеосервис VOKA и компания Audi.