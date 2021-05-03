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Павел Дуров ничего не публиковал в Instagram три года. Посмотрите, что он выложил сегодня

03.05.2021 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Дуров редко публикует свои фотографии в соцсетях и практически не дает интервью. Но сегодня он впервые с 2018 года опубликовал новый снимок в Instagram.

Дуров сопроводил фото подписью The outside world is a reflection of the inside one (в переводе с английского «Внешний мир — это отражение внутреннего»). На снимке основатель «ВКонтакте» и Telegram медитирует на крыше здания в ОАЭ, где расположена штаб-квартира мессенджера.

Стоит отметить, что три года назад он также опубликовал свое фото без рубашки — но на фоне пустыни.

 
 
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Основатель Telegram редко публикует свои фотографии в соцсетях и практически не дает интервью.
 
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