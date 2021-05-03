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У жителя Витебской области нашли шесть незарегистрированных ружей, две винтовки и 54 патрона
Источник материала: Onliner
Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК установили, что 41-летний житель Сенненского района хранит оружие и боеприпасы. Во время осмотра его дома и хозпостроек нашли незарегистрированное ружье, револьвер и 216 патронов,
Еще более внушительный арсенал обнаружили у 51-летнего жителя Витебского района. Помимо 54 патронов, у мужчины хранились две винтовки и шесть незарегистрированных ружей.
Все запасы огнестрельного оружия и боеприпасов изъяты. Оперативники устанавливают источники происхождения арсеналов. Действиям подозреваемых будет дана правовая оценка.
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Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК установили, что 41-летний житель Сенненского района хранит оружие и боеприпасы. Во время осмотра его дома и...
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