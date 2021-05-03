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Пьяный «бесправник» уснул за рулем: в ДТП погибла девушка, ее мать получила увечья. Дело передано в суд

03.05.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла девушка. Авария произошла 24 декабря 2020 года около 17:30 часов вблизи агрогородка Гудевичи Мостовского района. 45-летний мужчина, управляя автомобилем Chrysler в состоянии алкогольного опьянения, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Dacia под управлением 53-летнего жителя Скиделя.

— В результате ДТП пострадали пассажиры Dacia: 23-летняя дочь водителя и его 51-летняя супруга. Женщине причинены тяжкие телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображивании лица, а девушка через несколько дней скончалась в больнице от полученных травм, — сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Обвиняемый свою вину признал полностью, а также рассказал следователю, что в 2018 году он лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Следователем допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели, проведен следственный эксперимент, а также ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что нетрезвый водитель управлял автомобилем Chrysler, не прошедшим государственный технический осмотр. В нем имелись неисправности тормозной системы и внешних световых приборов, которые в причинной связи с ДТП не состоят, — отметила представитель СК.

Пьяный «бесправник» уснул за рулем: в ДТП погибла девушка, ее мать получила увечья. Дело передано в суд

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317-1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и ранее совершившим преступление по настоящей статье), ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и ст. 417 (неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла девушка....
 
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