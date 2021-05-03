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Marvel показала свежие кадры из будущих фильмов

03.05.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Мир может меняться и развиваться. Но единственное, что никогда не изменится, мы все — часть одной большой семьи». Такими словами Marvel Studios сопровождает трехминутный ролик, посвященный фильмам ее супергеройской вселенной. В новом ролике показали как кадры из прошлых фильмов, так и свежую нарезку из будущих картин.

В середине ролика демонстрируют зрительскую реакцию на одну из самых запоминающихся сцен в картине «Мстители: Финал». За ней следуют кадры из «Черной вдовы», которая выйдет 9 июля, «Шан-Чи и легенды десяти колец» (этот сентябрь), «Вечных» с Анджелиной Джоли (этот ноябрь) и фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (этот декабрь).

В ролике также были озвучены названия и предположительные даты премьер следующих фильмов:

  • «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» — март 2022-го;
  • «Тор: Любовь и гром» — май 2022-го;
  • «Черная Пантера: Ваканда навсегда» — июль 2022-го;
  • «Марвелы» — ноябрь 2022-го;
  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — февраль 2023-го;
  • «Стражи Галактики. Часть 3» — май 2023-го.
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«Мир может меняться и развиваться. Но единственное, что никогда не изменится, мы все — часть одной большой семьи». Такими словами Marvel Studios сопровождает...
 
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