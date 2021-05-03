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Marvel показала свежие кадры из будущих фильмов
Источник материала: Onliner
«Мир может меняться и развиваться. Но единственное, что никогда не изменится, мы все — часть одной большой семьи». Такими словами Marvel Studios сопровождает трехминутный ролик, посвященный фильмам ее супергеройской вселенной. В новом ролике показали как кадры из прошлых фильмов, так и свежую нарезку из будущих картин.
В середине ролика демонстрируют зрительскую реакцию на одну из самых запоминающихся сцен в картине «Мстители: Финал». За ней следуют кадры из «Черной вдовы», которая выйдет 9 июля, «Шан-Чи и легенды десяти колец» (этот сентябрь), «Вечных» с Анджелиной Джоли (этот ноябрь) и фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (этот декабрь).
В ролике также были озвучены названия и предположительные даты премьер следующих фильмов:
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 60 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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«Мир может меняться и развиваться. Но единственное, что никогда не изменится, мы все — часть одной большой семьи». Такими словами Marvel Studios сопровождает...
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