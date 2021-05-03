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Цифра дня. Сколько еще студентов уехали учиться в Польшу
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Из-за репрессий на родине.
Плюс 1300 белорусских студентов
По сравнению с 2020 годом
Об этом агентству PAP рассказал руководитель образовательного фонда «Perspektywy» Вальдемар Сивинский.
Теперь в Польше, отмечает
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Из-за репрессий на родине.
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