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«Если у страны есть такие бабушки, значит есть и повод для оптимизма»
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Почему российский экономист благодарит саратовскую пенсионерку Анну Александровну.
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Дело в том, что это абсолютно точная официальная информация от Росстата. Сегодня инфляция в годовом выражении, то есть по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составляет именно 5,8%. Это вам еще не каждый экономист скажет, сколько составляет текущая инфляция в годовом выражении.
И вопрос бабушкин был более чем профессиональный: почему ставка по депозитам ниже инфляции. Причем ниже значительно, что означает сильное обесценение накоплений населения. А ведь инфляция в последнее время резко ускорилась, в том числе благодаря неуклюжим попыткам госрегулирования.
Ответа бабушка, конечно, на свой вопрос не получила, как и на другие свои вопросы. А вопросы были, что называется, «не в бровь, а в глаз».
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Почему российский экономист благодарит саратовскую пенсионерку Анну Александровну.
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