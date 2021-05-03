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Послы Великобритании и Канады призвали создать безопасные условия для журналистов в Беларуси

03.05.2021 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусским властям надлежит создать безопасные условия работы для независимых СМИ. Такой призыв содержится в совместном видеообращении посла Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс и посла Канады в Польше и Беларуси по совместительству Лесли Льюис Скэнлон.

Послы Великобритании и Канады призвали создать безопасные условия для журналистов в Беларуси

«3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы, — напомнила Перкинс. — Свободная пресса — фундамент демократического общества, а свобода выражения мнения — универсальное право человека. К сожалению, в некоторых частях мира свобода СМИ не является аксиомой», передает БелаПАН.

Британский дипломат отметила, что в прошлом году «наблюдалось жесткое подавление независимых медиа в Беларуси» в попытке «заглушить их голоса и не дать им говорить о неудобных фактах». «Журналистов задерживают и сажают в тюрьмы, штрафуют и сдерживают. Независимые медиа выдавливают c медиарынка с помощью дискриминирующих законов и административных мер, которые ограничивают их деятельность», — констатировала Перкинс.

По ее словам, в этом году Беларусь опустилась еще ниже в мировом рейтинге свободы слова World Press Freedom Index и признана самой опасной страной Европы для сотрудников медиа.

В свою очередь Скэнлон заявила, что белорусские власти «систематически переписывают законы, чтобы избавиться от медиа, которые идут против официальных взглядов».

Канада и Великобритания идут в авангарде защиты свободы СМИ, именно поэтому в 2019 году они создали Коалицию по свободе медиа, а в 2020-м — учредили премию для тех, кто содействует свободе СМИ, — Canada-UK Media Freedom Award, заявила посол. Первым лауреатом премии стала Белорусская ассоциация журналистов. «Наша общая цель — направить усилия международного сообщества на то, чтобы повысить безопасность журналистов во всем мире», — сказала канадский дипломат.

«Мы призываем правительство Беларуси придерживаться фундаментальных прав человека и создать условия, в которых независимые СМИ смогут работать в безопасности и без запугивания», — заявила Скэнлон.

 
 
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Белорусским властям надлежит создать безопасные условия работы для независимых СМИ. Такой призыв содержится в совместном видеообращении посла Великобритании в...
 
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